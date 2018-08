Leipert hält SG-Sieg fest - Braunenweiler ist Spitze

Der Mann des Tages ist in Gammertingen im Tor gestanden. SG Alb-Lauchert-Keeper Christoph Leipert hielt zwei Elfmeter und sorgte so für drei Punkte für seine Mannschaft. Leipert parierte zunächst einen Elfmeter von Christoph Grof, der nach seinem ersten verschossenen Elfmeter Mut bewies und sich auch dem zweiten stellte. Leipert ahnte wieder die richtige Ecke. Zudem lieferte sich Leipert ein „Privatduell“ mit Jonas Back. Tabellenführer ist Braunenweiler nach einem 3:0-Sieg gegen Langenenslingen, vor Nachbar Renhardsweiler, das in Krauchenwies nie gefährdet war. Der Sieger des Aufsteigerduells heißt Türk Gücü Sigmaringen.

SGM Alb-Lauchert – SV Bronnen 2:1(1:0). - Tore: 1:0 Simon Lau (11.), 1:1 Inoussa (62.), 2:1 Genkinger (66.). - Z.: 300. - Eine stattliche Zuschauerzahl lockte das Derby am Freitagabend an. Die Fans brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Beide Mannschaften begannen schnörkellos. Den besseren Start erwischten die Hausherren: Nach elf Minuten fiel ein Eckball von Sauter vor die Füße von Simon Lau fiel, der Torhüter Delic keine Abwehrchance ließ - 1:0 (11.) Eine Viertlstunde später bot sich Bronnen die Ausgleichschance. Über die rechte Außenbahn flankte Dominik Brillert in den Strafraum, abgewehrt fiel der Ball vor die Füße von Viktor Maier, der abzog und Torhüter Leipert zu einer Glanzparade zwang. Nach der Pause blieb es spannend zuerst. Datz verzog, ein Linksschuss von Thiel ging über das Gehäuse. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Daniel Bravo wurde immer länger (62.). Nun verlor Gammertingens Deckung kurz die Orientierung und Raphael Brillert aus den Augen. Der legte auf Inoussa Diarra ab und es hieß 1:1 (62.). Zwei Minuten später schloss Simon Lau zu überhastet ab und schob den Ball links am Tor vorbei, kurz zuvor hatte Sauter die Latte getroffen. Weitere zwei Minuten später jubelte Gammertingens Anhang. Ein Freistoss von Genkinger aus fast 40 Metern landete im rechten langen Eck. Bronnens Torhüter Delic sah nicht gut aus, machte aber im weiteren Verlauf einige hochkarätige Möglichkeiten der SG zunichte. So rettete er gegen Alexander Göckel (81.), Timo Reinhard (84.) und Sauter (85.) nach Kontern.

FC Krauchenwies II/SV Hausen – SV Renhardsweiler 1:4 (0:2). - Tore: 0:1 Felder (9.), 0:2,0:3 Felix Widmann (11./47.), 1:3 Simeon Bohner (53.), 1:4 Fürst (72.). - Z.: 100. - FC-Trainer Beck sprach nach der Begegnung von einem verdienten Erfolg der Gäste, die zwei Fehler innerhalb von zwei Minuten eiskalt ausnutzten. Als Widmann nach der Pause mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern die Unterkante der Latte und zum 0:3 traf, war die Taktik der Hausherren, die mitspielen wollten, aber ins offene Messer liefen hinfällig. Bohners Anschlusstreffer war ein kleines Zeichen, das Fürst mit dem 1:4 beendete. Die Hausherren hatten das Pech bereits in der ersten Halbzeit viermal wechseln zu müssen. Routiniert spielte Renhardsweiler mit dem Vorsprung im Rücken die Begegnung souverän herunter.

SV Bronnen – SV Bolstern 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Simon Laurin (9.), 2:0 Raphael Brillert (52.), 2:1 Armin Reuner (88.), 2:2 Robin Seeger (90+2). - Z.: 80. - Zwei Tage nach dem starken Auftritt in Gammertingen schien es zunächst so, dass der Gastgeber daran anknüpfen wollte. Nach Laurins Führungstor war Bronnen drauf und dran nachzulegen. Das gelang aber erst im zweiten Abschnitt durch Raphael Brillert. Der Gastgeber hatte in der Folge nur noch eine Möglichkeit zum 3:0, vergab aber. Dann drängte Bolstern auf den Anschlusstreffer, der erst in der Schlussphase fiel. In der Nachspielzeit kam es durch Seeger sogar noch besser, als Bronnen den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte.

SGM Alb-Lauchert – FC Inzigkofen/Vil./Eng.5:3 (2:2). - Tore: 1:0 Alexander Sauter (21.), 1:1 Binder (33.), 2:1 Alexander Sauter (39.), 2:2, 2:3 Back (39./62.), 3:3 Genkinger (67.), 4:3 Alexander Sauter (75./HE), 5:3 Genkinger( 86.). - BV: Christoph Leipert (SG A/L) hält zwei Elfmeter von Christoph Grof (16./41.). - Z.:150. - Mann des Tages war SG-Torhüter Christoph Leipert, der gleich zwei Elfmeter von Grof hielt und auch noch reihenweise FC-Chancen zunichte machte. Schiedsrichter Renner (Meßkirch) legte eine sehr starke Leistung auf den Rasen und lag bei seinen Entscheidungen zu 95 Prozent richtig. Alexander Sauter und Tobias Heißel hatten die ersten beiden Chancen für die SG, ehe Christoph Grof seinen ersten Auftritt hatte und den (berechtigten) Elfmeter Nummer eins verschoss. Fast im Gegenzug gelang den Gastgebern durch Sauter das 1:0, zwei Minuten später verzog derselbe Spieler. Dann leistete sich die SG einen haarsträubenden Fehler in der Abwehr, den Binder zum 1:1 nutzte (28.). Nun offenbarten beide Mannschaften eklatante Abwehrschwächen. Die erste der Gäste nutzte Sauter zum 2:1 (39.). Doch das fehlerhafte Spiel beider Hintermannschaften ging weiter, dieses Mal traf Back zum 2:2 (39.). Nun entschärfte Leipert kurz vor der Pause einen weiteren (berechtigten) Elfmeter - wieder von Grof (41.). Nach der Pause rettete er gegen Back, auf der Gegenseite rückte Gästekeeper Hartmann in den Mittelpunkt. Zunächst nahm er Sauter den Ball ab (58.), dann parierte er gegen Datz (60.). Zwei Minuten später leistete sich die SG-Abwehr den nächsten Lapsus, Back - 2:3 (62.). Fünf Minuten später zeigte sich die Gästedeckung nicht im Bilde. Genkinger sagte „danke“ - 3:3 (67.). Der agile Alexander Sauter nutzte einen Handelfmeter zum 4:3, nun lockerten die Gäste ihre Deckung, Genkinger setzte den Schlusspunkt (85.).

SV Braunenweiler – SV Langenenslingen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Schauperl (14.), 2:0 Steuer (21.), 3:0 Joshua Winkhart (57.). - Z.: 150. - Bei tropischen Temperaturen mussten die Kräfte richtig eingeteilt werden. Dies gelang beiden Mannschaften, ehe die Hausherren den SV Langenenslingen nach 14 Minuten kalt erwischten. Technisch sehr stark gelang Steuer sieben Minuten später das 2:0, sein fünftes Saisontor im zweiten Spiel (21.). Braunenweiler wusste um die Stärken der Gäste, war technisch und läuferisch der Bednarek-Truppe gewachsen und ging weite Wege ging. Das 2:0 zur Pause ging in Ordnung. Im zweiten Abschnitt legte Braunenweiler nach und somit war die Vorentscheidung gefallen. Langenenslingen wurde nun zwar stärker, doch es fehlte der schnelle Anschlusstreffer, auch weil SVB-Torhüter Martin Kisslinger auf dem Posten war. - R.: 0:2

SPV Türk G. Sigmaringen – SV Hoßkirch 4:3 (3:2). - Tore: 1:0 Samuel Peter (6.), 2:0 Enis Sacevic (11./FE), 2:1 Daniel Brauchle (17.), 3:1 Samuel Peter (38.), 3:2 Sebastian Halder (45.), 3:3 Abdoulie Jammeh (60./FE), 4:3 Edis Sacevic (85./FE). - Gelb-Rot: Furkan Balik (68./TGS; wdh. Foulspiel); Komma (47./SVH; wdh. Foulspiel). - Z.: 70. - Zu viele Fehler im Spielaufbau leisteten sich die Gäste zunächst. Das bestrafte der SPV. Unnötige Fouls in gefährlichen Regionen wie Strafräumen bedeuten meist einen Elfmeter. Zwei gab es für die Gastgeber. Weil auch noch Fehler im Spielaufbau und in der Vorwärtsbewegung hinzukamen, war der Zwischenstand von 3:1 in Ordnung. Hoßkirch kam immer wieder zurück und glich aus, auch weil Daniel Brauchle einen Freistoß aus 20 Metern verwandelte. Was den Gästen in diesem Aufsteigerduell aber am meisten zu schaffen machte waren die teilweise nicht nachvollziehbaren Schiedsrichterentscheidungen. Eine vermeidbare Niederlage. - R.: 0:11.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – FV Bad Saulgau 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Heiko Reck (15.), 2:0 Christian Lehr (70./FE). - Z.: 150. - Das erste Derby zwischen diesen beiden Mannschaften und gleich ein Sieg für Scheer/Ennetach. Die Vorarbeit auf dieses Derby war fruchtbar und die Mannschaft dankte es mit dem schnellen 1:0 von Heiko Reck. Die SG verpasste es allerdings in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse zu sorgen, obwohl Leiprecht das 2:0 auf dem Fuß hatte (18.). So geriet die SGM imnmer wieder in Gefahr, den Ausgleich der Karaosman-Elf schlucken zu müssen. Die Gäste hatten nach der Pause bis zur 70. Minute ihre stärkste Phase, waren aber im Abschluss nicht effektiv genug. Was durchkam, war sichere Beute von Youngster Josuah Blum im Tor, der trotz seiner 18 Jahre ein Ruhepol war. Lehrs Elfmeter war die Vorentscheidung. - R.: ausgefallen

Spielfrei: SC Türkiyemspor Saulgau, FV Fulgenstadt