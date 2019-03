Leichtverletzte nach Unfall

Leicht verletzt wurde die 48-jährige Beifahrerin in einem Auto bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag kurz nach zwölf Uhr an der Kreuzung Kaiserstraße/Hindenburgstraße in Bad Saulgau. Ein 45-jähriger Autofahrer wollte die Kaiserstraße aus der Hindenburgstraße kommend in Richtung Hauptstraße überqueren und übersah hierbei einen auf der Kaiserstraße in Richtung Platzstraße fahrenden, bevorrechtigten Auto eines 44-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision wurde die 48-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 44-Jährigen leicht verletzt, an beiden Auto entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.