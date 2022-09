"Ich lebe noch" - Armin Geiger bedankt sich bei seinen Lebensrettern

Dass Armin Geiger aus Bad Saulgau noch am Leben ist, grenzt an ein Wunder. Der 59-Jährige wäre vor knapp zweieinhalb Jahren in seinem Schlafzimmer verblutet, wenn die Rettungskette nicht so reibungslos funktioniert hätte. „Die Kerze war schon ausgeblasen“, sagt Geiger heute.

Armin Geiger wurde, als er noch in Herbertingen wohnte, am 14. Mai 2020 im Krankenhaus in Blaubeuren wegen einer Arterienverengung ein Stent – eine Gefäßstütze – im Gallengang eingesetzt. Eine Woche später, in der Nacht auf den 22. Mai, passierte das, was er und die Ärzte in Blaubeuren nie für möglich gehalten hätten.

„Der Stent ist geplatzt“,

sagt Geiger, der den ganzen Tag über starke Bauchschmerzen hatte und sich mit seiner Frau Carmen gegen 22 Uhr zum Schlafen ins Bett legte.

Blut kommt aus den Ohren

Irgendwann in dieser Nacht muss seine Frau die große Blutlache im Bett, auf dem Teppich, im ganzen Schlafzimmer bemerkt haben. Der geplatzte Stent schnitt Geigers Darm auf, verursachte eine massive Blutung im Bauchraum.

Armin Geiger erlitt einen lebensbedrohlichen hämorrhagischen Schock, bei dem das zirkulierende Blut unter einen kritischen Wert fällt, sodass die Blutversorgung der Organe nicht mehr gewährleistet ist. Das Blut rann aus den Ohren, aus der Nase, aus dem Mund. „Davon habe ich nichts mehr mitbekommen“, sagt Geiger, der zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos war.

Ehefrau alarmiert den Notarzt

Seine Frau, die Arzthelferin ist, behielt einen kühlen Kopf, alarmierte den Notarzt, der morgens gegen 4 Uhr im Schlafzimmer des Ehepaars um das Leben von Armin Geiger kämpfte. Weil aber der Schwerverletzte im zweiten Stock lag und die steilen Treppen im Haus keinen Abtransport ermöglichten, wurde die Feuerwehr Herbertingen und die Feuerwehr Bad Saulgau mit ihrem Drehleiterfahrzeug zur Hilfe geholt, um Armin Geiger aus dem Fenster zu bergen.

Und der Notarzt musste auf die starken Blutungen reagieren. Er alarmierte den Rettungshubschrauber aus Villingen-Schwenningen, um Geiger in die Universitätsklinik nach Ulm zu fliegen. Auf dem Luftweg dorthin musste Geiger mehrmals reanimiert werden. Hinterher, als er damit begann, seine nächtliche Rettungsaktion aufzuarbeiten, wurde ihm klar:

„Ein Transport auf der Straße wäre mein sicheres Todesurteil gewesen.“

Professionelle Arbeit

Die Rettung des Familienvaters kam in letzter Sekunde, weil der Notarzt schnell da war, die Feuerwehr ihn innerhalb weniger Minuten nach unten beförderte und der Rettungshubschrauber in elf Minuten auf einer Wiese neben dem Haus in Herbertingen landete. „Alle zusammen haben eine höchst professionelle Arbeit geleistet. Mir war es ein Bedürfnis, mich dafür zu bedanken“, sagt Geiger.

Bis er aber seinen Lebensrettern die Hände schütteln und seine Dankbarkeit mit Geschenkkörben, Süßigkeiten als Nervennahrung und einer Geldspende für den Förderverein der Feuerwehr zum Ausdruck bringen konnte, verbrachte Armin Geiger noch eine lange Zeit im Ulmer Krankenhaus.

Künstliches Koma

Nach einer siebenstündigen Notoperation wurde Geiger ins künstliche Koma versetzt, mehrmals operiert. Er erhielt 18 Blutkonserven. Geiger fantasierte, hatte Nahtoderlebnisse, verlor enorm an Gewicht, seine Muskulatur bildete sich zurück. Sein Brustbein war wegen der Reanimation gebrochen, sein Bauch wurde aufgeschnitten und anschließend wieder genäht, sodass eine große Wunde ihn an die Nacht auf den 22. Mai erinnert, die seine letzte hätte sein können.

Am 9. Juli 2020 wurde Armin Geiger aus der Klinik entlassen. Seine Frau und seine zwei Kinder warteten auf ihn, weinten vor Freude. Noch kurz vor dem Abflug des Rettungshubschraubers war sein Zustand so kritisch, dass seine Frau sich von ihm verabschieden sollte, weil ungewiss war, ob er den hämorrhagischen Schock überleben würde.

Pilot wird überrascht

Heute geht es Armin Geiger gut. Er darf keine schweren Lasten mehr tragen, schläft nur noch auf der Seite. „Aber ich lebe noch“, sagt er. Im Herbst 2020 setzte er sich mit seiner Frau ins Auto und fuhr unangekündigt nach Villingen-Schwenningen, um den Hubschrauberpiloten und die Rettungsassistentin zu treffen.

„Der Pilot ist aus allen Wolken gefallen, weil er so etwas noch nie erlebt hat“, sagt Geiger. Und deshalb meldete sich das Ehepaar Geiger auch bei der Aktion „Schwäbische Türöffner“ zur Besichtigung der Hauptwache der Feuerwehr Bad Saulgau an. „Ich wollte Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck nochmal meinen Respekt aussprechen.“

Denn seit der Rettungsaktion mit Happy End sieht er DRK, Feuerwehr und alle Rettungsdienste aus einem anderen Blickwinkel. „Diesen Leuten verdanke ich mein Leben. Sie schlagen sich ehrenamtlich viele Nächte um die Ohren, um anderen Menschen zu helfen“, sagt Geiger. Nur den Notarzt dieser Nacht habe er noch nicht ausfindig machen können. Das würde er gerne nachholen.