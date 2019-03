Lastwagenfahrer drängt Autofahrerin ab

Sachschaden in Höhe von etwa 2 800 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der Umgehung von Bad Saulgau (Landesstraße 283) entstanden. Ein aus Richtung Kreisverkehr Bondorf kommender 54-jähriger Lastwagenfahrer hatte sich in Höhe auf die Linksabbiegespur in Richtung Lampertsweiler eingeordnet. Dabei war er der Ansage des Navigationsgeräts gefolgt. Aufgrund eines Orientierungsproblems des Geräts leitete dieses ihn jedoch nach kurzer Zeit weiter geradeaus in Richtung Bundesstraße 32. Deshalb lenkte der 54-Jährige wieder zurück auf die Geradeausspur. Dabei übersah er eine rechts neben ihm ordnungsgemäß in Richtung Bundesstraße 32 fahrende 38-jährige Autofahrerin, streifte deren Fahrzeug und drängte es in das rechte Bankett. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt, alle Insassen blieben unverletzt.