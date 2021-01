Lastwagen verkeilen sich ineinander

Zwei Lastwagen haben sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt von Bierstetten ineinander verkeilt. Ein 22-jähriger Sattelzuglenker war aufgrund der stark verschneiten Fahrbahn in die Mitte der Straße geraten. Ein entgegenkommender 58 Jahre alter Lastwagenfahrer versuchte, einer Kollision auszuweichen und stieß gegen den Bordstein. Hierdurch geriet sein Fahrzeug in Schräglage und der Planenaufbau verkeilte sich mit dem Sattelauflieger des 22-Jährigen. Es entstand Sachschaden Höhe von etwa 1000 Euro. Durch aufwendiges Rangieren konnten die beiden Lastwagen voneinander getrennt werden und ihre Fahrt fortsetzen.