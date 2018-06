Lastwagen touchiert Schülerbus

Einige Grundschüler der Berta-Hummel-Schule dürften am Freitag zu spät zum Mittagessen gekommen sein. Ein von einem 54-jährigen Fahrer gelenkter Linienbus beförderte die Schüler, als das Fahrzeug gegen 12 Uhr in der Friedrichstraße in Bad Saulgau vom Lastwagen eines Bauunternehmens rechts hinten touchiert wurde. Der 49 Jahre alte Fahrer des Lastwagens hatte im Bereich der dortigen Baustelle rangiert. Es entstand nur geringer Sachschaden. Foto: Rudi Multer