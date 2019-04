Langeneslingen spielt am Samstag

Der April klingt mit dem 24. Spieltag aus. Über die Feiertage wurde die Tabelle weiter begradigt. Langenenslingen empfängt bereits am Samstag, um 17 Uhr den SV Renhardsweiler. Es ist die Partie zweier ähnlich starker Abwehrreihen. Die SG Alb-Lauchert trifft auf den abstiegsgefährdeten SV Bolstern. Scheer/Ennetach hofft in Sigmaringen darauf, mit einem Sieg oben dabei zu bleiben. Fulgenstadt muss zum Derby nach Braunenweiler, der FCK/Hausen II muss nach der Heimniederlage gegen Bad Saulgau nun nach Inzigkofen, der FV Bad Saulgau hat eine kurze Ausfahrt.

SV Langenenslingen – SV Renhardsweiler (Sa., 17 Uhr; Vorrunde: 1:1). - Einen glücklichen Punkt gab es für Renhardsweiler im Hinspiel, als der Tabellenführer gleich dreimal Aluminium traf und auch sonst dominierte. Die Gäste werden abwarten. Über die Osterfeiertage hatten sie ein Erfolgserlebnis im Pokal und sie werden sich auch Langenenslingen teuer verkaufen. Dies weiß auch SVL-Trainer Markus Bednarek. Er mag solche Spiele und wird sich für Samstag was einfallen lassen.

SPV Türk Gücü – SG TSV Scheer/SV Ennetach (So., 15 Uhr; 3:2). - Ins Hinspiel ging die Elf von Jochen Wenger mit angezogener Handbremse. In der Pause fand er damals deutliche Worte. Plötzlich wurde aus einem 0:1 ein zwischenzeitliches 2:1. Dasss es doch nicht reichte, lag an Enes Sacevic. Auf dem Kunstrasenplatz hat die SG also noch was zu tun. Der Gastgeber präsentierte sich zuletzt - auch zu Hause - anfällig.

SV Braunenweiler – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr; 4:1). - Wahrlich überrollt wurde Fulgenstadt im Hinspiel. Bereits zur Pause stand es 0:3. Ganz oben kann Braunenweiler bei wohl nicht mehr eingreifen. Es sind derzeit neun Punkte Rückstand auf den Zweiten, die SG Alb-Lauchert. Der Gastgeber nimmt aber mit, was er kriegen kann. Fulgenstadt unternahm zuletzt Schritte Richtung Klassenerhalt.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FC Krauchenwies/Hausen II (So., 15 Uhr; 1:2). - Obwohl noch immer mit einem negativen Torverhältnis ausgestattet, schielt der FC 99 immer noch in Richtung Keller. Sieben Punkte sind ein gutes Polster, aber ein Blick auf die Vorrundenbegegnung zeigt, dass es manchmal schnell gehen, sodass man mit leeren Händen dasteht. Die Gäste haben ihr Nachholspiel unter der Woche verloren, sodass weiter Punkte her müssen.

SG Alb-Lauchert – SV Bolstern (So., 15 Uhr; 5:0). - Weil von Bolstern im Hinspiel in der ersten Halbzeit wenig kam, legte der Gast ein 2:0 vor, siegte am Ende deutlich und überwand einen Angstgegner. Der Abstand zum Tabellenführer Langenenslingen beträgt sieben Punkte, bei einem Spiel mehr. Trainer Robert Jäger glaubt nicht mehr daran, dass seine Mannschaft nochmals an Platz eins angreifen kann. Bolstern ist auf jeden Punkt angewiesen. Bolstern hat nichts zu verlieren. Wenn sich Räume ergeben, ist Bolstern schwer auszurechnen.

SC Türkiyemspor Saulgau – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr; 2:2). - Beide Mannschaften hegten vor der Saison höhere Ziele. Der Gastgeber muss sich vorsehen und so viele Punkte wie möglich holen, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Hoffnung macht das Hinspiel, in dem sich beide phasenweise auf Augenhöhe begegneten. Für den Gast geht in dieser Saison nicht mehr viel nach oben, sodass man sich daran machen kann, sich weiter zu festigen. Spielfrei: SV Hoßkirch, SV Bronnen