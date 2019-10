Langenenslingen verspielt 3:1-Führung

Der TSV Riedlingen hat sich von seinem Remis-Ausrutscher am vergangenen Wochenende und der Pokalniederlage unter der Woche erholt und den FCK/Hausen mit einer 4:1-Packung nach Hause geschickt. Im Verfolgerduell in Neufra/D. siegte Blönried/Ebersbach dank einer starken zweiten Halbzeit. Im Derby in Langenenslingen trennte sich der Bezirksligaabsteiger vom Landesligaabsteiger FV Altheim 3:3 und konnte eine 3:1-Führung nicht zum Sieg nutzen.

FV Altshausen - SV Hohentengen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Fabian Beckert (27. /FE). - Z.:150. - „Wir sind heute an uns selbst gescheitert. Ich kann der Mannschaft nicht mal einen Vorwurf machen. Wir haben eine bemerkenswerte kämpferische Leistung gezeigt. Am Ende hat uns nur die Chancenverwertung einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtete Altshausens Teammanager Werner Werz nach dem Abpfiff. Der von etlichen Ausfällen geplagte FVA zeigte eine ansprechende Leistung, ging jedoch über 90 Minuten fahrlässig mit den Möglichkeiten um. Dem SV Hohentengen genügte eine wirklich zählbare Aktion, die dann zum Elfmeterpfiff und zum 0:1 führte. Der Auswärtserfolg der Gäste ist absolut schmeichelhaft, da die Gastgeber über weite Strecken das bessere Team waren.

SV Bad Buchau - SG Öpfingen 4:3 (3:2). - Tore: 1:0 Johannes Rehberg (9.), 2:0 Artur Klein (16.), 2:1 Philipp Mall (20.), 3:1 Fabian Baur (29. /FE), 3:2 Tobias Schüle (33.), 3:3 Philipp Mall (51.), 4:3 Maik Frahs (52.). - Z.:200. - „Der Sieg hätte heute eigentlich niemals in Gefahr geraten sollen. Wir waren überlegen, haben den Gegner allerdings immer wieder ins Spiel gebracht“, resümierte Bad Buchaus Abteilungsleiter Peter Beck nach der Partie. Das Team vom Federsee erwischte einen tollen Start und ging direkt mit zwei Toren in Führung. Danach wurden die Gastgeber jedoch wieder etwas nachlässig. Im Anschluss an einen individuellen Fehler konnte die SGÖ verkürzen. Dasselbe Spiel wiederholte sich nach dem 3:1, wodurch die Gäste abermals nach einem Fehler der Hausherren verkürzten. Im zweiten Durchgang gelang dem Aufsteiger sogar der Ausgleich, ehe nur wenig später der eingewechselte Youngster Maik Frahs für den 4:3-Schlusspunkt und damit doch noch den Sieg sorgte.

FV Neufra/D. - SGM Blönried/ Ebersbach 2:4 (2:0). - Tore: 1:0 Bernhard Henning (9.), 2:0 Daniel Deli (35.), 2:1 Samuel Maier (62.), 2:2 Felix Weiß (74.), 2:3 Lorenz Weiß (75./FE), 2:4 Felix Weiß (82.).- Bes. Vorkommnis: Julian Schill (SGM B/E) hält Foulelfmeter von Christian Münz (87.). - Z.:260. - Nach einer ersten Halbzeit, in der der FVN am Drücker war, gelang den Gästen ein beeindruckendes Comeback. Zunächst verkürzte Samuel Maier, ehe Felix und Lorenz Weiß mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten die Partie drehten. Angetrieben von diesem Erfolgserlebnis blieben die Gäste überlegen und ließen den FV Neufra nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Am Ende einer umkämpften Partie geht Blönried/ Ebersbach aufgrund einer überragenden Leistung im zweiten Abschnitt als verdienter Sieger vom Feld.

SV Langenenslingen - FV Altheim 3:3 ( 3:2). - Tore: 0:1 Björn Pfister (2.), 1:1 Jan Borst (24.), 2:1 Stefan Münst (27./FE), 3:1 Maximilian Lex (38.), 3:2 Björn Pfister (39.), 3:3 Wendelin Spitzfaden (76.). - Z.: 350. - Der SV Langenenslingen spielte eine überzeugende erste Halbzeit, verpasste allerdings nach dem 3:1 die Vorentscheidung. Stattdessen gelang dem FV Altheim noch das 3:2 vor der Pause. Im zweiten Abschnitt ließen beim SVL merklich die Kräfte nach und der FVA kam wieder besser in die Partie. Am Ende war es ein gerechtes Remis. „Wir haben in den ersten 45 Minuten mit die beste Leistung der Saison gezeigt, waren allerdings nicht konsequent genug. Nach dem Seitenwechsel ließen wir erheblich nach und konnten von der Bank aus leider nicht mehr ausreichend nachlegen. So gaben wir den Sieg noch aus der Hand“, sagte der SVL-Coach Jan Engel nach der Begegnung.

TSV Riedlingen - FC Krauchenwies/Hausen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0 Tobias Trenz (2. /16.), 2:1 Corbin Eisel (41.), 3:1 Pascal Schoppenhauer (60.), 4:1 Kim Büchele (68.).- Z.:180.- Im Anschluss an einen souveränen Start des Tabellenersten kam der FCK wieder besser ins Spiel und konnte noch vor der Pause auf 2:1 verkürzen. Die zweite Halbzeit war weniger ansehnlich. Das Hauptgeschehen spielte sich im Mittelfeld ab, es kam kein wirklicher Spielfluss bei beiden Mannschaften zustande. Der Tabellenprimus konnte sich jedoch nochmals aufraffen und durch Schoppenhauer und Büchele die Entscheidung herbeiführen. Riedlingen zeigte zwar keine Glanzleistung, ging allerdings trotzdem als verdienter Sieger hervor.

SG Altheim - SG Hettingen/Inn. 5:2. - (4:1). - Tore: 1:0 Martin Pfänder (6.), 2:0 Sandro Oliveira (20.), 3:0 Dominik Späth (31.), 3:1 Ben Rösch (43.), 4:1 Andreas Kottmann (45.), 4:2 Alexander Businger (67.), 5:2 Martin Pfänder (87.). - „Ziel erreicht, Aufgabe erfüllt“, sagte Altheims Trainer Martin Blankenhorn nach dem klaren Sieg gegen den Tabellenletzten. Nach der klaren Pausenführung haben die Gastgeber im zweiten Durchgang einige Torchancen ausgelassen.

SV Uttenweiler - SF Hundersingen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Vikor Ruff (29.), 1:1 Julian Störkle (41.), 2:1 Michael Wiest (52.). - Z.: 230. - In einer, über den gesamten Spielverlauf gesehen, ausgeglichenen Partie behielt der SVU die Oberhand. In den ersten 25 Minuten hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, Tore blieben aber zunächst aus. Dann traf Viktor Ruff nach Vorlage von Michael Wiest aus rund 15 Metern ein (29.). Bis kurz vor der Halbzeit passierte wenig, alle rechneten mit einer 1:0-Halbzeitführung des SVU zur Pause. Doch ein hoher Ball in den Strafraum, den der Torhüter des SVU und ein Verteidiger bereits im Toraus wähnten, ein Kopfball in die Mitte und die Kugel landete durch Julian Störkle im langen Eck - 1:1 (41.). Nach dem Wechsel machte der Gastgeber mehr Druck. In der 52. Minute dann eine unübersichtliche Situation nach Flanke von Kevin Schelkle im Strafraum der Gäste, Felix Kötzle und sein Gegenspieler trafen beide den Ball nicht richtig. Er fiel Michael Wiest vor die Füße - 2:1 (52.). In der Folge spielte der Gastgeber defensiver und überließ den Gästen das Mittelfeld. Gefährlich wurde es vor dem Gehäuse durch die Gäste durch zahlreiche Eckbälle und oft unnötige Freistöße, die aber meist zu ungenau aufs SVU-Tor kamen. Der Gastgeber nutzte die sich ihm bietenden Konter nicht. Es blieb spannend bis zum Schluss, der SVU behielt die drei Punkte aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu Hause.

SG SW Rottenacker/Mund. - TSG Ehingen 1:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Valentin Gombold (15., 57.), 1:2 Simon Striebel (70./FE). - Z.: 500. - Gelb-Rot: TSG Ehingen