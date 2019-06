Langenenslingen siegt in Gammertingen

„König Fußball hat ein Heimspiel - beim Meistercup“ - Unter diesem Motto steht in dieser Saison die Austragung des Erdinger-Meistercups. Erstmals war das Sportgelände des TSV Gammertingen am Samstag Schauplatz eines Vorrundenturniers. Weitere Vorrundenturniere fanden bei der SGM Niedernhall-Weissbach (Hohenlohe), TV Herlikofen (Ostwürttemberg) und beim TSV Betzingen (Alb) statt. Der TSV Gammertingen zeigte sich im Vorfeld des Mammut-Turniers von seinem Organisationstalent und war der Veranstaltung ein würdiger Gastgeber.

Erfreulich aus Sicht des Bezirks Donau auch, dass sich ein Verein aus dem Bezirk den Titel der Vorrunde holte. Der SV Langenenslingen, Meister der Kreisliga A 2 in der ablaufenden Saison 2018/2019, sicherte sich mit dem Sieg in Gammertingen nach dem 1:0 n.V. im Finale gegen den FSV Schwenningen auch das Ticket für das Endrundenturnier am kommenden Wochenende. Bei den Frauen qualifizierte sich der FC Inzigkofen/Vil./Eng. für die Endrunde.

25 Mannschaften von der Kreisliga C bis zur Bezirksliga standen sich ab 12 Uhr auf vier hervorragend präparierten Plätzen gegenüber. Aus dem Bezirk Donau waren sechs Mannschaften am Start.

Der spätere Turniersieger Langenenslingen hatte schon im ersten Spiel gegen Bergatreute II keine Mühe (3:0), besiegte Weiler II (3:2). Edelweiß Waltershofen (3:0) und Warthausen/Birkenhard (2:0) und schloss seine Vorrundengruppe souverän als Erster ab.

Sie Sportfreunde Bussen erkämpften gegen den FV Bad Schussenried ein Remis (0:0), besiegten Türkgücü Tuttlingen (3:0), unterlagen aber Rot-Weiß Reichenbach (4:0), und dem TSV Eschach II (0:4), erreichten aber dennoch das Achtelfinale. Gruppengegner Bad Schussenried verpasste die Runde der besten 16. Denn neben dem 0:0 gegen Bussen unterlagen die Violetten dem TSV Eschach II (0:1) und kamen gegen Türkgücü Tuttlingen nicht über ein 2:2 hinaus. Das 0:5 gegen Reichenbach bedeutete das Aus in Gruppe A.

Der FC Ostrach II und die SGM Frohnstetten/Storzingen spielten in derselben Vorrundengruppe E. Ostrach II unterlag zunächst Öpfingen (0:1), kam gegen Molpertshaus über ein 0:0 nicht hinaus, besiegte aber Ratzenried (3:1), und qualifizierte sich dank eines 0:0 gegen Frohnstetten/Storzingen fürs Achtelfinale. Die Runde der letzten 16 erreichte auch der Meister der Kreisliga B 4, Frohnstetten, denn gegen Öpfingen gab es ein 1:1, gegen Ostrach II - wie erwähnt ein 0:0 - sowie eine Niederlage gegen Molpertshaus (0:2). Aber dank eines 2:1-Siegrs gegen Ratzenried reichte es für die K.o.-Phase. Öpfingen erzielte als weitere Ergebnisse ein 2:0 gegen Ratzenried und ein 1:3 gegen Molpertshaus.

Im Achtelfinale war für Frohnstetten/Storz. nach einem 0:1 gegen Reichenbach Schluss. Langenenslingen schaltete Ostrach II mit einem 3:0 aus. Öpfingen ging leer aus gegen Tuttlingen, Bussen unterlag Weingarten im Neunmeterschießen (8:9). Im Viertelfinale trumpfte Langenenslingen gleich im ersten Spiel gegen Reichenbach mit einem 1:0 auf und war somit noch der einzige Donau-Vertreter im Wettbewerb.

Im Halbfinale hieß der Gegner Langenenslingens Bezirksligist Weingarten. Im Neun-Meter-Schießen hieß der Sieger Langenenslingen und somit erreichte die Mannschaft das Finale, in dem der FSV Schwenningen wartete. Nach regulärer Spielzeit hieß es 0:0, sodass eine Verlängerung her musste. Die glücklichere Truppe war am Ende Langenenslingen mit einem 1:0-Sieg. Das Finalturnier findet am kommenden Wochenende statt.