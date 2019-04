Langenenslingen siegt gegen starke Gäste

Sechs Spieltage vor Ende der Saison hat sich an der Tabellenspitze der Kreisliga A 2 nichts getan. Langenenslingen, die SG Alb-Lauchert und die SG Scheer/Ennetach siegten. Spannender geht es am Tabellenende zu. Nur der SC Türkiyemspor Saulgau landete einen Dreier, im Derby gegen den FV Bad Saulgau. Auf den Trainerstühlen tut sich auch schon etwas. Aus Langenenslingen wird sich Trainer Markus Bednarek in Richtung Bingen/Hitzkofen verabschieden. Die SGM Alb-Lauchert ist sich mit Heinrich David einig, der vom Noch-Bezirksligisten TSV Steinhilben kommt. Manfred Pütz hat für die neue Runde in Braunenweiler zugesagt, er kommt aus Hundersingen. Andreas Beck bleibt ein weiteres Jahr in Inzigkofen/Vil./Eng. Und auch Jochen Wenger wird seine Arbeit bei der SG Scheer/Ennetach fortsetzen.

SV Langenenslingen – SV Renhardsweiler 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Fabio Stehle (37.), 2:0 Dörr (48.), 3:0 Jochen Gulde (79.), 3:1 Felix Widmann (82.). - Z.: 120. - Die Anfangsviertelstunde gehörte am Samstagmittag in Langenenslingen den Gästen, die unbekümmert dem Tabellenführer keine Entfaltungsmöglichkeiten gaben. Dies änderte sich ab der 25. Minute, als David Springer einen Ball an die Latte nagelte. Jetzt wachte der Gastgeber auf. Renhardsweilers Keeper Thomas Hader besaß nun genügend Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Von diesem „Angebot“ machte er vor allem in der zweiten Halbzeit regen Gebrauch. In der 37. Minute landete der Ball nach letztem Zutun von Stehle im Renhardsweiler Gehäuse. Nach der Pause sorgte ein Strafstoß von Dörr für einen optimalen Auftakt. Jetzt war Langenenslingen endgültig im Spiel, während Renhardsweiler sich nur noch sporadisch im Langenenslinger Strafraum zeigte. Einzig: Langenenslingen nutzte viele seiner Chancen nicht, aber auch weil die SVR-Abwehr und Thomas Hader „funktionierten“. Einzig Jochen Gulde traf - 3:0 (79.), die Entscheidung. Widmann verkürzte nur noch. Nach dem Spiel bestätigte Langenenslingens Trainer Markus Bednarek, dass es in der neuen Saison zum SV Bingen/Hitzkofen wechselt.

SPV Türk G. Sigmaringen – SG TSV Scheer/SV Ennetach 1:4 (0:1). - Tore: 0:1 König (17.), 1:1 Edis Sacevic (47.), 1:2 Christian Lehr (61.), 1:3 Leiprecht (85.), 1:4 Janik Speh (87.). - Z.: 80. - Einen am Ende ungefährdeten Auswärtssieg brachte die SG aus Sigmaringen mit. Der Tabellendritte hatte Feldvorteile, konnte diese zunächst nur einmal nutzen. Das für den Gastgeber schmeichelhafte 0:1 geriet nach der Pause kurz in Gefahr, als Lehr den Pfosten traf. Im direkten Gegenzug sorgte Edis Sacevic für das 1:1. Der Gast ließ sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Einzig Pechvogel Lehr übte sich zunächst noch im Auslassen hochkarätiger Chancen, traf zweimal Aluminium innerhalb kürzester Zeit. Dann machte er es besser, traf zum 1:2 (61.). Bei den Hausherren ließ nun die Kraft nach. Das nutzte die SG zu zwei weiteren Treffern.

SV Braunenweiler – FV Fulgenstadt 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Winkhart (21.), 1:1 David Luib (24.). - Z.: 120. - Ein Unentschieden, das keinen der beiden wirklich weiterbringt. Nach einem Freistoß ging Braunenweiler in Führung. Allerdings schien der Ball nicht unhaltbar zu sein. Auf der Gegenseite sorgte drei Minuten später ein Stockfehler von Braunenweilers Deckung für den Ausgleich durch David Luib. In einem sonst umkämpften Spiel sorgten viele kleine Fouls dafür, dass kein richtiger Spielfluss aufkam. Höhepunkte waren Alutreffer: von Braunenweilers Timo Pfeifer (65.) und Fulgenstadts David Luib (78.). Derweil hat der SV Braunenweiler für die neue Saison einen neuen Coach: Aus Hundersingen kommt Manfred Pütz. - R.: 2:2.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FC Krauchenwies/Hausen II 3:2 (0:1). - Tore: 0:1 Andreas Lutz (22.), 1:1 Eigentor (27.), 2:1 Philipp Stroppel (48.), 2:2 Gaetano Raddi (53.), 3:2 Back (82.). - Gelb-Rot: Bücheler (86./Meckern/FCK/H). - Z.: 100. - Obwohl es knapp war, war der Sieg der Hausherren verdient. Der Gast zeigte, wie man mit zwei Torschüssen zwei Tore erzielen kann. Zunächst traf Andreas Lutz mit einem sehenswerten Freistoß zum 0:1 (22.), dann erzielte er jedoch ein Eigentor zum 1:1 (27.). Nun erspielte sich der Gastgeber immer mehr Spielanteile, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen. Erst nach der Pause war es Philipp Stroppel, der zum 2:1 traf (48.). Die mit einem letzten Aufgebot angereisten Gäste bewiesen ihre Unberechenbarkeit, als Raddi mit dem dritten Torschuss der Gäste auf eines der beiden Tore zum Ausgleich traf. Phasenweise liebäugelte der Gast mit einer Überraschung, auch weil Keeper Kevin Hüpfner - wie schon in Hausen - über sich hinauswuchs. Jonas Back hatte aber etwas dagegen und sorgte für das 3:2. Für die kommende Saison hat Trainer Beck in Krauchenwies/Hausen zugesagt.

SG Alb-Lauchert – SV Bolstern 1:0 (0:0). -Tor: 1:0 Ago Spahic (58.). - Z.: 140. - „Man musste das Spiel gegen Bolstern schon gewinnen um vorne dabeizubleiben und sich die SG Scheer/Ennetach vom Leib halten. Wir haben schon etliche Chancen herausgespielt und auch Pech gehabt, als Simon Lau zweimal in der ersten Halbzeit an die Latte geköpft hat. Aber am Sieg gibt es, denke ich, nichts zu rütteln“, sagte nach der Begegnung SG-Pressesprecher Matthias Schmid. Von Bolstern war über die gesamte Spielzeit wenig zu sehen. Trotzdem war die knappe Führung immer durch einen Glücksschuss gefährdet. Für die neue Runde gibt es einen Trainerwechsel bei der SG Alb-Lauchert. Heinrich David kommt vom TSV Steinhilben.

SC Türkiyemspor Saulgau – FV Bad Saulgau 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Camkiran (14.), 1:1 Nuredini (50.), 2:1 Emin Yilmaz (57.), 3:1 Kocyigit (82./FE), 3:2 Max Werner (90.). - Gelb-Rot: Gianni Padula (88./SCT; wdh. Foulspiel). - Z.: 130. - SCT-Vorstandsmitglied Hadi Akyildiz sprach nach der Begegnung von einem sehr wichtigen Sieg. „Die hintere Tabellenregion ist immer noch ein Thema“, war seine Bemerkungen. In der ersten Halbzeit ging es in diesem Derby auf Augenhöhe los. Camkiran verwertete im zweiten Anlauf einen Abpraller zur Führung (14.). Der Gast antwortete mit einem Alutreffer von Widmann (31.). Riedesser hätte in dann den Ausgleich machen müssen, traf aber den Ball nicht richtig (43.). In der zweiten Halbzeit musste Türkiyemspor personell umstellen. Nun dominierte der FVS. Türkiyemspor lauerte auf Konter und hatte damit Erfolg. Emin Yilmaz erzielte das 2:1. Die Antwort der Karaosman-Elf blieb nicht aus, aber weder Nuredini noch Max Werner brachten den Ball im Tor unter. Als Kocyigit das 3:1 per Elfmeter nachlegte schien alles erledigt zu sein, aber Werner machte es nochmals spannend.

Spielfrei: SV Hosskirch, SV Bronnen