Langenenslingen nutzt die Gunst der Stunde

Kaum sind die ersten kleinen Schneeflocken gefallen, fallen die ersten Begegnungen aus. Nur in Langenenslingen und in Sigmaringen konnte gespielt werden. Eine rassige und starke Partie sahen die Zuschauer in Langenenslingen, wo es einen noch höheren Sieg für Langenenslingen hätte geben können. Aber auch Scheer/Ennetach hätten mit einem Punkt wieder abreisen können. Langenenslingen eroberte mit dem Sieg die Tabellenspitze, auch weil Türk Gücü unter die Räder Bronnens kam. Auch in der Kreisliga A 1 wurde nur zweimal gespielt.

Kreisliga A 2

SPV Türk Gücü – SV Bronnen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Maier (4.), 0:2 Christian Thiel (44.), 0:3,0:4 Raphael Brillert (79./84.). - Z.: 130. - Schaut man auf die Aufstellung des Gastgebers konnte man sehen, dass dem SV Bronnen nicht gegen eine Gelegenheitself die Überraschung des Tages gelungen ist, sondern gegen eine fast in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber. Bronnens Trainer Mak gab vor dem Spiel die Marschrichtung vor, aus einer sicheren Abwehr agieren zu wollen und die Spitzen Emruli und Samuel Peter in Schach zu halten, um dann mit Kontern Nadelstiche zu setzen. Den ersten Konter schloss Maier mit dem 0:1 ab. Türk Gücü kam, wie erwartet, bis zur 30. Minute stark auf, aber im Abschluss fehlte die Genauigkeit. Besser machte es Bronnen durch seinen besten Spieler des Nachmittags, Christian Thiel, der einen weiteren Konter zum zweiten Bronnener Treffer nutzte - gleichzeitig der Halbzeitstand. Wer nach der Pause Dauerangriffe der Hausherren erwartete, wurde schnell enttäuscht. Der Gästetrainer zählte vier, fünf Angriffe und das war zu wenig. Raphael Brillert setzte mit einem Doppelschlag den Schlusspunkt. - R.: 0:3.

SV Langenenslingen – SG TSV Scheer/SV Ennetach 3:2 (1:2). - Tore: 1:0 Dörr (15./FE), 1:1 König (37.), 1:2 Frater (40.), 2:2 Moritz Sauter (48.), 3:2 Stefan Münst (60./FE). - Z.: 200. - „Wir haben heute Mittag sicherlich Werbung für den Kreisliga-A-Fußball gemacht. Alle Spieler, die auf dem Feld waren, zeigten eine tolles Spiel. Daran war auch Scheer/Ennetach maßgeblich beteiligt. Eine Begegnung mit offenen Karten, in der alle Mannschaftsteile dafür sorgten, dass der Zuschauer auf seine Kosten kam“, sagte nach der Begegnung Langenenslingens Trainer Markus Bednarek. Jeder wollte gewinnen und so begann auch die Partie vor den zahlreichen Zuschauern. Den ersten Höhepunkt setzte Dörr mit einem verwandelten Foulelfmeter. Langenenslingen blieb dran, war besser, doch der Gast schlug noch vor der Pause mit einem Doppelschlag zurück. Nach der Pause war der schnelle Ausgleich für den Gastgeber enorm wichtig. Nun wurde die Begegnung intensiver. Beide gaben keinen Zentimeter Boden her. Nach einer Stunde gab es den nächsten Elfmeter, den Münst sicher verwandelte. Beide Trainer brachten neue Kräfte, die das Spiel weiter belebten. Bauer und Springer auf der einen Seite sowie Leiprecht und Gruber waren die Kontrahenten, die ein 5:3 oder ein 4:4 hätten herbeizaubern können. Am Ende blieb es bei einem knappen Erfolg der Hausherren. - R.: 6:1

Abgesagt: SV Braunenweiler - FC Inzigkofen/Vil./Eng., SGM Alb-Lauchert - FV Bad Saulgau, SC Türkiyemspor - FC Krauchenwies/H. II, SV Hoßkirch - FV Fulgenstadt; Spielfrei: SV Renhardsweiler, SV Bolstern.

Kreisliga A 1

FV Schelklingen-H. - SF Donaurieden 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Patrick Rauscher (42.). - Reserven: 1:3.

TSV Türkgücü Ehingen - SG Öpfingen 0:6 (0:2). - Tore: 0:1 Manuel Schaupp (6.), 0:2 Tobias Schüle (38./FE), 0:3 Manuel Schaupp (47.), 0:4 Philipp Mall (60.), 0:5, 0:6 Tobias Schüle (79./82.).

Abgesagt: TSV Rißtissen - VfL Munderkingen, FC Schelklingen-Alb - SG Daugendorf/Zwiefalten, SV Betzenweiler - SV Ringingen, SV Dürmentingen - SV Oberdischingen, SF Kirchen - SG Griesingen.