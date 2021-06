Landrätin stellt den Informationsfluss richtig

Die Verlagerung der Geburtenstation am Bad Saulgauer Krankenhaus nach Sigmaringen dominiert derzeit das Stadtgespräch. Die Fraktion der Freien Wähler Bad Saulgau wandte sich an Landrätin Stefanie Bürkle, weil die Freien Wähler wissen wollten, wie der Informationsfluss war und wann und von wem Bürkle selbst von der drohenden Schließung in Kenntnis gesetzt wurde.

Wann hatte die Landrätin selbst Kenntnis von dieser Entscheidung der SRH-Geschäftsführung und von wem wurde sie informiert? Wurde sie zuvor von der Geschäftsführung angehört?

„Die Geschäftsführung hat die Gesellschafter der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen am 2. Juni über ihre Entscheidung, die Geburtshilfe vorübergehend aufgrund von Personalnot nach Sigmaringen zu verlegen, informiert“, schreibt Bürkle in ihrer Stellungnahme. Als Aufsichtsratsvorsitzende habe sie den Geschäftsführer am 2. Juni gebeten, zu prüfen, ob es nicht möglich wäre, dass Hebammen aus Sigmaringen oder dem SRH-Verbund in Bad Saulgau aushelfen könnten. Zur Erinnerung: „Bereits im Sommer 2019 war die Geburtshilfe in Bad Saulgau vor einer ähnlichen Situation. Damals bestand akute Personalnot im Bereich der ärztlichen Versorgung der Geburtshilfe“, so Bürkle. Im Sommer 2019 habe schlussendlich die Abordnung von Gynäkologen aus Sigmaringen und die Hilfeleistung eines Chefarzts aus dem SRH-Verbund dazu beigetragen, dass die Geburtshilfe in Bad Saulgau in Betrieb bleiben konnte. Am Montag, 7. Juni, sei Bürkle von Dr. Jan-Ove Faust dann davon in Kenntnis gesetzt worden, dass keine weiteren Hebammen gewonnen werden konnten und er daher handeln musste. „Das war eine medizinische, operative Entscheidung. Keine politische oder betriebswirtschaftliche“, so Bürkle weiter. Sie selbst sei an diesem Tag in Terminen gebunden gewesen. Zwischen zwei Terminen habe sie mit Bürgermeisterin Doris Schröter telefoniert und eine E-Mail an die Mitglieder des Kreistags verschickt.

Wurden nach Kenntnis auch weitere Aufsichtsratsmitglieder informiert? Falls ja, wann und welche?

Mit dieser E-Mail seien auch die Aufsichtsräte, mit Ausnahme von Dr. Jürgen Winter vom Spitalfonds Pfullendorf, informiert gewesen. Mit Dr. Winter habe Bürkle im Nachgang gesprochen.

Wurde die Bürgermeisterin der Stadt Bad Saulgau bewusst in Unkenntnis gelassen?

„Nachdem ich die endgültige Entscheidung der Geschäftsführung am 7. Juni erfahren hatte, habe ich umgehend mit Bürgermeisterin Schröter telefoniert.“ Bürkle bedauert es sehr, „dass diese Entscheidung in Schröters Urlaub fiel“. Sie möchte noch einmal betonen, „dass es sich um eine operative Entscheidung handelte, die die sichere medizinische Versorgung der Gebärenden im Blick hat“. Bürkle fügt an, dass sie die SRH-Geschäftsführung unmittelbar gebeten habe, auch weiter aktiv nach Hebammen zu suchen, damit der Grund für die vorübergehende Verlagerung nach Sigmaringen entfalle.