Landrätin mahnt Rückstände bei der neuen Mobilität an.

Pünktlich um 11 Uhr 11 hat Oberbüttel Dirk Rieger Elften Elften die Fasnet unter der Anwesenheit viele Unterstützer der Bad Saulgauer Fasnet eröffnet. Unter den Gästen befanden sich bei der diesjährigen Martinisitzung auch Landrätin Stefanie Bürkle, die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden, die evangelische Pfarrerin Stefanie Zerfaß und der Erste Beigeordnete Richard Striegel. Beim närrischen Schlagabtausch mahnte die Landrätin die Bad Saulgauer Rückstände in Sachen „neuer Mobilität“ an. Der Erste Beigeordnete Richard Striegel machte in närrischen Versen einen kommunalpolitischen Rundumschlag, bei dem der der Gemeinderat Bad Saulgau nach der Kommunalwahl mit 33 Stadträten und 13 Ortsvorstehern ins seiner Größe mit dem Stuttgarter Landtag verglich.

Oberbüttel Dirk Riegger hatte sich in seiner diesjährigen Rede aus der Kommunalpolitik weitgehend herausgehalten und ließ im Jubiläumsjahr 1200 Jahre Stadtgeschichte Revue passieren. Im Kapitel „Sulga und die Umwelt“ kommt dann doch ein wenig Politik. Nach dem Titel Landeshauptstadt der Biodiversität, Bundessieg und Gold bei Entente Florale sieht der Oberbüttel Bad Saulgau reif für die „ökologische Weltherrschaft“. Die Stadtverwaltung erhielt für ihre Aktion, mit Bannern an den Eingängen zur Fußgängerzone Radfahrer zum Absteigen zu bewegen, einen Rüffel vom Oberbüttel. Der Werbebanner „Vernünftige fahren hier nicht Rad, allen anderen ist es verboten“, verstoße wohl gegen die eigene Satzung, wonach Werbebanner im Stadtgebiet verboten seien.

Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller enthüllte bei der Sitzung ein Bild der aus Altshausen stammenden Künstlerin Kerstin Stöckler über das Dorausschreien. Bei der Enthüllung bedankte sich der Zunftmeister bei allen, die dieses Brauchtum in Bad Saulgau pflegen und am Leben erhalten. Die Szene zeigt das Buchauer Amtshaus, das Gebäude der Doraus-Zunft im Hintergrund. In diesem Bereich findet das Doraus-Schreien zwar nicht statt. „Darauf kommt es auch nicht an. Das Bild zeigt alles, worauf es bei der Sulgemer Fasnet ankommt“, freute sich der Zunftmeister.

Eine weitere Neuerung gab der Zunftmeister bekannt: Matthias Metzler wird das Archiv der Zunft auf neu aufbauen. „Wir freuen uns, dass wir so unsere Geschichte aufarbeiten können“, sagte Raphael Osmakowski-Miller. So soll eine Chronik der Dorauszunft herausgebracht werden. Matthias Metzler möchte Geschichte aber auch für die Menschen erfahrbar machen. Einen ersten Schritt unternahm die Zunft schon bei der Martini-Sitzung. Ein historisches Plakat über das Jubiläum des 600-jährigen Bestehens der Zunft wurde vom Grafikbüro Müller Hocke aufgearbeitet und in einer Auflage von 111 Stück gedruckt. Diese nummerierten Exemplare gibt es zum Preis von 22,20 Euro zu kaufen. Mit dieser ersten Aktion unterstützt die Zunft die Arbeit fürs Archiv.

Schon recht verdächtig kam Landrätin Stefanie Bürkle in ihrem Beitrag in Versen die vielen Loblieder auf Bad Saulgau und seine Biodiversität vor. Sie vermutet, dass man beim Wettbewerb Entente Florale als einziger Bewerber schneller für Gold platziert werde. Die Lacher auf ihrer Seite hatte sie, als sie just über den im Bau befindlichen Windpark sprach und dabei die Elektrik kurz verrückt spielte: Im vorderen Teil des Raumes ging das Licht aus und die Leinwand fuhr selbstständig nach unten.

Nachholbedarf sieht die Landrätin bei den Saulgauern in Sachen neue Mobilität. Statt E-Scooter würden Autoposer durch die Stadt rasen und Lärm verursachen.

Der Erste Beigeordnete Richards Striegel kam mit einem ganzen Paket an Schildern und Kennzeichen: Mit SLG-BS 69 brachte er die Diskussion um ein SLG-Kennzeichen wieder in Fahrt, nachdem im Kreis Ravensburg die Stadt Wangen und im Bodenseekreis die Stadt Tettnang mit einem historischen Kennzeichen beglückt wurden. Zur Kennzeichnung der Biodiversität schlug er ein Ortseingangsschild mit Blumennärrle vor.

Nach der letzten Kommunalwahl wuchs der Gemeinderat wegen Ausgleichs und Überhangmandaten auf 33 Stadträte an, zusammen mit 13 Ortsvorstehern habe das Gremium, so Striegel, bald die Stärke des Stuttgarter Landtags. Ob bei so vielen Stadträten mehr herauskommt? Der Erste Beigeordnete hat da wohl seine Zweifel. Und: Beim vielen Diskutieren könne man wohl das Einkehren nach der Sitzung wohl bald vergessen.