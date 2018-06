Landig investiert sieben Millionen Euro

Vom Arbeitnehmer zum erfolgreichen Unternehmer: Manfred Landig arbeitete einige Jahre beim Arzneimittelhersteller Thomae (heute Boehringer) in Biberach im Bereich Kälte- und Kühltechnik. Heute entwickelt er als Unternehmer Kühltechnik, ausgelegt für die speziellen Bedürfnisse von Jägern, und vertreibt die Produkte von Lampertsweiler aus in der ganzen Welt. Derzeit steht das Unternehmen vor einer großen Investition. In der Mackstraße in Bad Saulgau soll für sieben Millionen Euro ein neues Firmengebäude entstehen. Im nächsten Jahr soll es fertig sein. Bürgermeisterin Doris Schröter und Ilona Boos von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung besuchten das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen der diesjährigen Sommertour.

„Wir hätten das nie gemacht, wenn da nicht Herzblut drinstecken würde“, sagt Manfred Landig über seine Entscheidung, damals beim Biberacher Pharmaunternehmen zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Meister im Bereich Elektrik war er bereits, den Meister für Kälte- und Klimatechnik machte er dazu. Neben den Urkunden dieser Abschlüsse hängt auch der Meisterbrief für den Bereich Jagd an der Wand im Ausstellungsraum des Unternehmens.

Schon früh lernte Manfred Landig die Jagd kennen. Er begann als Treiber bei Treibjagden. So kam dem Experten für Kühlsysteme bei Boehringer schon bald der Wunsch nach speziellen Kühlsystemen für Jäger zu Ohren. Landig begann, sein erste Modell zu entwickeln, produzierte sie in einer Scheune. Ein kopiertes Papier, Format DIN A 4, war das erste Werbemittel. In Fachzeitschriften wurden die ersten Anzeigen platziert. Als es Reaktionen gab und die bereits produzierten Schränke schnell verkauft waren, motivierte das zum Weitermachen.

Vertretungen in vielen Ländern

Heute vertreibt das Unternehmen Kühlsystem in vielen Größen. Statt kopiertem Blatt liegen verschiedene Broschüren im Ausstellungsraum. Ein Großteil der Bestellungen wird von den Kunden online bestellt und bezahlt. „Zu unseren Kunden gehören Jäger mit zwei Rehen im Jahr genauso wie große Jagden mit mehreren hundert Stück Wild“, erklärt der Unternehmer. Eine Vorrichtung, mit deren Hilfe ein Jäger sein Stück Wild allein und ohne viel Kraftaufwand in das Kühlsystem schaffen kann, hat das Unternehmen ebenfalls entwickelt. „Das ist patentiert“, sagt Manfred Landig. Kühlsysteme sind nicht das einzige Standbein. Hochwertige Vakuummaschinen werden unter dem Namen Lava vertrieben, das notwendige Zubehör bis zu Frischhaltedosen ebenfalls. Landig unterhält inzwischen Vertretungen in vielen Ländern, darunter in Finnland, Schweden, Rumänien und Bulgarien. 37 Mitarbeiter sind bei Landig inzwischen beschäftigt.

Jetzt steht eine Vergrößerung an. „Hier haben wir ein Lager für 1000 Plätzen für Paletten, in Bad Saulgau 3000“, so Landig. Und die nächste Generation hat ebenfalls bereits Spaß am Geschäft. Ein Sohn arbeitet im Bereich Marketing im Unternehmen, beobachtet und pflegt den Internetauftritt und überwacht die Bearbeitung der bis zu 500 Kundenanfragen am Tag. Ein weiterer Sohn ist Spezialist im Bereich Kälteanlagenbau und begeisterter Koch. Er bringt eigene neue Ideen für Neuentwicklungen ein.