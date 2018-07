Landig investiert sieben Millionen

Das Unternehmen Landig in Bad Saulgau investiert sieben Millionen Euro in ein neues Betriebs- und Bürogebäude in der Mackstraße in Bad Saulgau. Der bisherige Standort in Lampertsweiler wird aber nicht aufgegeben. Er soll erhalten und weiter entwickelt werden. Am Freitag feierte das Unternehmen zusammen mit Richard Striegel, dem Vertreter der Stadt, mit der Architektin und dem ausführenden Bauunternehmen den Spatenstich für das Bauvorhaben.

Es war ein großer Tag für Manfred Landig, den Gründer der Firma, und seine beiden Söhne Christian und Aaron, die mittlerweile die Zukunft des Unternehmens seit mehr als zehn Jahren aktiv mitgestalten.

Manfred Landig blickte zurück auf die Anfänge des Unternehmens vor 35 Jahren. Als Ein-Mann-Elektroinstallationsbetrieb hatte er selbst begonnen. Später kamen Kälteanlagen und Kälte-Klima-Systeme dazu. Systeme für die Wildkühlung folgten als weiterer Schritt. Landig hatte damit offenbar eine Marktlücke entdeckt. Schon damals hat sich auch Sohn Christian mit dem Thema beschäftigt. Vater und Sohn tauschten sich früh über das Thema aus. Sohn Aaron lernte als Kälteanlagenbauer die Technik von klein auf. Die Familie tüftelt gemeinsam an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und ihres Unternehmens. „Das ist eine supertolle Geschichte“, konnte Vater und Unternehmenschef Manfred Landig beim offiziellen Akt auch schwärmen.

Das Unternehmern wächst

Es blieb nicht bei der Wildkühlung als einzigem Betriebszweig. Unter dem Namen Lava stieg das Unternehmen erfolgreich in die Technik zum Vakuumieren von Lebensmitteln ein. Dry Ager wiederum nennt sich die Marke, unter der das in Lampertsweiler ansässige Unternehmen Anlagen entwickelt, in denen Fleisch auf schonende Weise reift.

„Es ist mit das Beste, was es auf dem Markt gibt“, sagte Manfred Landig bei der Begrüßung zum Festakt. Bei so viel Kompetenz rund um die Themen Fleisch und Lebensmittel, nimmt es kein Wunder, dass in dem Neubau in Bad Saulgau auch eine Eventküche vorgesehen ist. Damit soll die Kundschaft von der bei Landig entwickelten Technik überzeugt werden.

Der Markterfolg gibt Manfred Landig seit vielen Jahren recht. „Es gab gewisse Platzprobleme in Lampertsweiler“, erklärte der Unternehmer die Ausgangslage vor der Entscheidung für diese Investition. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mitarbeiter, geplant ist der Ausbau auf 60 Beschäftigte. Zunächst habe er sich gegen eine Abwanderung aus Lampertsweiler gewehrt, sich aber letztendlich von seinen Söhnen überzeugen lassen, so Landig. Doch die Vorteile lagen auf der Hand: „Wir können hier neu planen. Für die nächsten Jahre werden wir hier Platzreserven haben.“ Geplant ist laut Landig eine der drei Firmen des Unternehmens in Lampertsweiler zu belassen. Mit dem Bauunternehmen Reisch habe man ein Unternehmen gefunden hat, das dieses Millionenprojekt umsetzen kann und seinen Sitz am Ort hat. Landig: „Vielleicht ist es das alte Denken, aber man möchte, dass die Kirche im Dorf bleibt.“

Das möchte auch Richard Striegel, der Erste Beigeordnete der Stadt. Er bittet beim Unternehmer aber um Nachsicht, dass die Stadt bei der Vergabe von Aufträgen an gesetzliche Vorgaben gebunden sei. Der Vertreter der Stadt begrüßte die Millionen-Investition an diesem Standort. „Es ist auch gut, wenn man die Jungen machen lässt, damit sie sich entfalten können“, so Striegel. Er hob die Leistung der Stadtverwaltung hervor: „Wenn man bedenkt, dass im März, April die Planunterlagen eingegangen sind und wir jetzt schon auf der Baustelle stehen, dann kann sich das sehen lassen“.

Bauunternehmer Hans Jörg Reisch sagte, auch das Unternehmen werde die Kirche im Dorf lassen, „wir betreiben aber keine Kirchturmpolitik.“ Der Bauherr könne sich darauf verlassen, dass sich das Unternehmen nicht nur auf das Naheliegende verlassen werde. Er garantierte die maximale Leistung des Unternehmens.

Dank des guten Wetters konnten bereits vor dem Spatenstich mit umfangreichen Erdbewegungen begonnen werden.