Laiz verpasst die Überraschung

Kreisliga-A-Klub FC Laiz hat am Freitagabend die Überraschung im Fußball-Bezirkspokal knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Andreas Reisser unterlag im Viertelfinale dem klassenhöheren Bezirksligisten SGM Rottenacker/Munderkingen mit 3:4 (1:2). Die Treffer für die Laizer erzielten Julian-Joe Götz (9./49.), der zur 1:0-Führung für die Gastgeber traf und nach der Pause die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Gäste ausglich sowie Sercan Özen (65.), der Laiz sogar mit 3:2 in Führung brachte. In Halbzeit eins hatten Francesco d’Alessio (27.) und Julian Tessmann (43.) die Partie für die Gäste zum ersten Mal gedreht. Durch zwei späte Treffer von Lukas Ottenbreit (81.) und Matthias Burgmaier (90. +3) schaffte Rottenacker/Munderkingen die erneute Wende und den Einzug ins Halbfinale, das voraussichtlich am kommenden Wochenende 17./18. Juli ausgetragen wird.