Laiz und Altshausen müssen punkten

Kurz vor dem Gipfel ist dem SV Uttenweiler die Luft ausgegangen. Der FV Bad Schussenried hat den SV Uttenweiler am letzten Vorrundenspieltag noch abgefangen. Doch beide haben noch ein Nachholspiel auszutragen, der „Herbstmeister“ kann so richtig erst im Frühjahr gekürt werden. Wenn das eh keinen mehr interessiert. Fakt ist: Die Violetten führen die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung an. Am Tabellenende müssen mehrere Klubs aufpassen, den Anschluss nicht zu verspielen. Der erste Rückrundenspieltag wird komplett am Samstag gespielt, da am Totensonntag nicht gespielt wird.

SV Bad Buchau – SG Hettingen/Inneringen (Fr., 18.30 Uhr; Vorrunde: 4:4). - Im Vergleich der Tabellennachbarn - beide haben 19 Punkte gesammelt - wird wohl die Tagesform entscheiden. Interessant wird auch der Vergleich der Torjäger. Bei den Platzherren hat Viktor Hasenkampf schon zehn Tore erzielt, beim Gast Florian Dangel sechs Treffer. Die letzte Partie in Bad Buchau gewann Hettingen klar mit 4:1. Im Hinspiel gab es beim 4:4 acht Treffer zu bejubeln.

TSG Ehingen – FC Laiz (Sa., 13.15; 1:1). - Auf dem Papier scheint die Partie eine klare Sache zu sein. Der Tabellenvierte empfängt den Letzten. Die TSG ist seit neun Spieltagen ohne Niederlage. Die Gäste haben aus den vergangenen beiden Partien vier Punkte geholt. Beim bislang letzten Auftritt in Ehingen unterlag Laiz klar mit 0:5. Der FC wäre mit der Wiederholung des Hinrundenergebnisses (1:1) wohl zufrieden.

FV Altshausen – SV Sigmaringen (Sa., 14.30 Uhr; 1:3). - Beide Mannschaften können sich keine Punktverluste erlauben. Der Gastgeber hat fünf Punkte mehr auf der Habenseite als der Gast. Gelingt Altshausen der zweite Heimsieg, kann sich die Wenzel/Züfle-Mannschaft aus der Abstiegszone lösen. Die Ulmer-Elf ist seit fünf Spieltagen ohne Sieg. Zuletzt spielte der SV Sigmaringen zweimal Remis. Die Bilanz Sigmaringens in Altshausen ist negativ. In den jüngsten drei Partien verließ die Kreisstadt-Elf dreimal den Platz als Verlierer.

SGM Blönried/SV Ebersbach – SG Altheim (Sa., 14.30 Uhr; Vorrunde: 22. Apr. 2019). - Die Platzherren haben klar die Favoritenrolle. Daheim holten Blönrieder und Ebersbacher schon 16 Punkte. Die Gäste überraschten zuletzt mit einem 6:1-Kantersieg gegen Rottenacker. Die SGA ist seit sechs Spielen unbesiegt und will auch am Samstag punkten. Da das Hinspiel zum Auftakt verlegt wurde, ist diese Partie der erste Punktspielvergleich der Kontrahenten.

TSG Rottenacker – TSV Riedlingen (Sa., 14.30 Uhr; 0:1). - Eine schwere Aufgabe für die TSG Rottenacker. Die deutliche 1:6-Pleite gegen die SG Altheim muss erstmal verdaut werden. Nach sechs Niederlagen in Folge hofft die TSG mal wieder auf einen Dreier. Riedlingen ist seit fünf Spieltagen unbesiegt und hat sich bis auf Rang fünf vorgeschoben. Das Hinspiel endete knapp mit 1:0 für Riedlingen.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. – FV Neufra/D. (Sa., 14.30 Uhr; 1:1). - Eine schwere Aufgabe hat der FCK/Hausen zu bewältigen. Mit nur 15 Zählern nach 14 Spielen liegt die Elf bisher hinter den Erwartungen. Gegen den Tabellendritten, der zuletzt starke Auftritte hatte, wird es schwer werden zu punkten. Vier Siege in Folge haben dem FVN das nötige Selbstvertrauen gegeben, um in den Titelkampf eingreifen zu können. Torjäger Fabian Brehm, der bislang zwölf Treffer erzielt hat, möchte sein Konto in Krauchenwies erhöhen. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten mit einem Remis, 1:1. Damit wäre man im FC-Lager auch am Samstag wohl zufrieden.

SV Uttenweiler – Spfr. Hundersingen (Sa., 14.30 Uhr; 2:0). - Kurz vor dem (Zwischen-)Gipfel ist der SV Uttenweiler gestolpert. Die Gastgeber sind seit vier Spieltagen ohne Sieg. Zwei Remis und zwei Niederlagen ließen den Vorsprung an der Tabellenspitze schlagartig schrumpfen. Im ersten Rückrundenspiel heißt es nun, eine neue Serie zu starten. Im Hinspiel gab es gegen Hundersingen einen 2:0-Sieg. Das nach wie vor beste Heimteam der Liga will den zehnten Saisonsieg gegen formstarke Gäste, die seit sieben Spielen nicht verloren haben (fünf Siege, zwei Remis).

SV Hohentengen – FV Bad Schussenried (Sa., 14.30 Uhr; 1:3). - Im Spiel gegen den Herbstmeister steht der SV Hohentengen vor einer kaum zu lösenden Aufgabe. Sollte dennoch der vierte Heimsieg rausspringen, kann sich der SV Hohentengen in der einstelligen Tabellenzone festsetzen. Die Gäste wollen die Erfolgsserie der vergangenen Wochen fortsetzen und streben den elften Saisonsieg an. Felix Bonelli, mit 21 Treffern Toptorjäger der Liga, hat alleine fast genauso viele Treffer erzielt wie die gesamte SVH-Offensive.