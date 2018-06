Laiz stößt zur SGM Schmeien/Sigmaringen

Die zweite Mannschaft der Fußballer des FC Laiz spielt ab der Saison 2018/19 in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Unter/Oberschmeien und der zweiten Mannschaft des SV Sigmaringen. Diese bündelten bereits vor zwei Jahren ihre Kräfte in der Spielgemeinschaft. Die neue SGM geht dann mit dem Namen SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz an den Start zur neuen Runde. Das teilt der SV Unter/Oberschmeien mit.

Es heißt: „Der FC Laiz hatte zuletzt immer wieder Personalprobleme in der zweiten Mannschaft und belegte in der Kreisliga B, Staffel 4 Donau den letzten Tabellenplatz. Grund genug für die Vereinsführung, sich der bestehenden SGM Schmeien/Sigmaringen anzuschließen und so innerhalb des Stadtgebiets zu bleiben. Die erste Mannschaft von Laiz hat in der Bezirksliga den Klassenerhalt gefeiert und bleibt daher unverändert in der Bezirksliga, genauso wie die erste Mannschaft des SV Sigmaringen.

Für die Spieler der SGM aus Schmeien und Sigmaringen verändert sich allerdings nichts. Der SV Unter/Oberschmeien behält die Federführung der Spielgemeinschaft und trainiert und spielt weiterhin auf dem Sportgelände in Unterschmeien – mit Ausnahme der Pokalspiele, die in Sigmaringen stattfinden werden. Die Spieler mit Pass des FC Laiz sind sowohl in der ersten Mannschaft in Laiz, als auch in der SGM spielberechtigt. Trainer dieser Spielgemeinschaft wird Marco De Vito bleiben, der die bestehende Spielgemeinschaft in der vergangenen Runde auf Platz zwei geführt hatte und es schon einmal schaffte aus früheren Kokurrenten ein Team zu formen. Auch dieses Mal liegt das Vertrauen der Vereinsführung komplett bei De Vito, eine dritte Mannschaft mit einbinden zu können. Der bisherige Co-Trainer Armin Mors hat indes bekannt gegeben, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu Verfügung steht. Die Vereine befinden sich in Gesprächen mit möglichen Nachfolgern. Die erste Generalprobe hat die neue Spielgemeinschaft im Rahmen des Krone-Pokals vom 17. bis 21. Juli in Unterschmeien.“