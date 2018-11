Laiz muss sich nur dem Tabellenführer beugen

Sieg und Niederlage hat es am vergangenen Wochenende in der Badminton-Verbandsliga für den TSV Laiz gegeben. Die zweite Mannschaft gewann beide Spiele, die dritte Mannschaft kam zu einem Sieg und einem Unentscheiden. Alle drei Teams belegen den vierten Platz in ihrer Liga.

Am Nachmittag besiegte der TSV Laiz die zweite Mannschaft der SG Neuravensburg/Primisweiler, deutlich mit 6:2. Am Abend ging es dann gegen die erste Mannschaft der SG Neuravensburg, den Tabellenführer der Verbandsliga. Die SG war nach der vergangenen Saison unglücklich aus der Württembergliga abgestiegen. In der Pause verstärkte sich Neuravensburg personell, um den direkten Wiederaufstieg anzupeilen. Dies bekam auch der TSV Laiz zu spüren, der zu Hause, in der Sigmaringer Kreissporthalle, eine 1:7-Niederlage hinnehmen musste. Die erste Laizer Mannschaft trat zu den beiden Begegnungen mit Simon Schneider, Kevin Schneider, Alexander Kühn, Marc-Steffen Kall, Anne-Sophie Portscheller und Gabriele Bullan an.

Auch die anderen beiden Laizer Mannschaften bestritten am vergangenen Samstag ihre ersten Heimspiele in der Kreissporthalle. Die zweite Mannschaft gewann am Nachmittag mit 6:2 gegen den BV Riedlingen und am Abend mit 5:3 gegen die SG Neuravensburg/Primisweiler III. Für die zweite Mannschaft spielten Tobias Schill, Ralph Bänsch, Norbert Bold, Armin Engler, Verena Stengele und Ina Christlbauer.

Die dritte Mannschaft des TSV Laiz fuhr im Nachmittagsmatch gegen den BV Riedlingen III einen souveränen 6:2-Sieg ein. Am Abend kam dann die zweite Mannschaft von Riedlingen in die Kreissporthalle. Gegen diese reichte es immerhin zu einem 4:4. Die dritte Mannschaft spielte in der Besetzung Andrei Racz, Lothar Ahle, Michael Weiser, Gerhard Foh, Nicole Diesch und Katja Kirschbaum.