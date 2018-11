Laiz empfängt den Tabellenführer

Die drei Badminton-Mannschaften des TSV Laiz bestreiten an diesem Samstag ihre ersten Heimspiele der Saison. Die erste Mannschaft trifft in der Verbandsliga um 15 Uhr in der Kreissporthalle in Sigmaringen auf die SG Neuravensburg/Primisweiler II und nach 18 Uhr (spätestens um 19 Uhr, s. Spielplan Verbandshomepage) auf den Tabellenführer, die erste Mannschaft der SG Neuravensburg/Primisweiler. Nachdem Simone Möhrle nach der Saison 2017/2018 das Team verlassen hat, konnten die Laizer mit Anne Portscheller aus Mössingen die Lücke schließen. Zusätzlich wurde mit Alexander Kühn ein Routinier reaktiviert. Außerdem spielen Kevin Schneider und Simon Schneider sowie Gabi Bullan und Marc-Steffen Kall.

Die zweite Mannschaft des TSV Laiz empfängt in der Landesliga in um 15 Uhr den BV Riedlingen. Am Abend ist der Gegner die SG Neuravensburg/Primisweiler III. Für Laiz II spielen Tobias Schill, Ralph Bänsch, Norbert Bold, Armin Engler und Andrei Ractz sowie die Ina Christlbauer, Verena Stengele und Mareike Waldraff.

Die dritte Mannschaft des TSV Laiz tritt in der Bezirksliga an. Zunächst empfängt der TSV Laiz III den BV Riedlingen III und am Abend geht in der Kreissporthalle gegen die zweite Mannschaft des BV Riedlingen. Die dritte Mannschaft spielt in der Besetzung Lothar Ahle, Michael Weiser, Reiner Seemann, Boris Geuder und Gerhard Foh, Katja Kirschbaum, Nicole Diesch, Nicole Weiser und Selina Multrus. Die Kreissporthalle ist ab 14 Uhr geöffnet.