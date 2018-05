Läufe zählen zur Meisterschaft

Das Rallye-Racing-Team Scheer richtet am kommenden Sonntag, 6. Mai, seinen 72. und 73. Automobil-Slalom auf der Ringstraße in Mengen-Hohentengen aus, auf dem früheren Gelände der Oberschwabenkaserne. Um 9 Uhr senkt sich die Startflagge und packende Rennen werden erwartet. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Die Läufe werden beim 72. Automobil-Slalom am Vormittag für die baden-württembergische und die württembergische Meisterschaft im Automobil-Slalomsport gewertet und ebenso für den Schwäbischen Alb-Pokal (SAP). Beim 73. Automobil-Slalom am Nachmittag werden die Rennen dann ausschließlich für den Schwäbischen-Alb-Pokal gewertet. Abweichend von den vergangenen Jahren können keine C- Lizenzen (Tageslizenzen) mehr vor Ort im Rennbüro erworben werden, da der Deutsche Motorsportbund (DMSB) diese nur noch selbst ausgibt. Das heißt, wer einmal selbst das Rennfieber fühlen will, mindestens 18 Jahre alt ist und eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, kann mit einem straßenzugelassenen Auto, geeigneter Kleidung (schulterbedeckend, geschlossenes Schuhwerk), Schutzhelm und angelegtem Sicherheitsgurt teilnehmen. Voraussetzung ist der Besitz der nationalen C-Lizenz. Ziel ist es, den gesicherten, abgesperrten, durch Pylonen markierten Rundkurs schnell und fehlerfrei zu durchfahren. Die Teilnahme beinhaltet eine Fahrzeugabnahme, einen Trainingslauf und zwei Wertungsläufe. Es gibt Pokale zu gewinnen - Frauen werden in einer eigenen Wertung geführt, gestartet wird in verschiedenen fahrzeug- und leistungsspezifischen Gruppen. Zuschauer können das sportliche Ereignis bei freiem Eintritt verfolgen.