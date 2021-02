Schwerwiegende Folgen für einen Kutscher hat die Ausfahrt mit seinem Pony am Sonntagnachmittag gehabt. Als er mit seinem einachsigen Wagen das Waldgebiet Furtholz befuhr, ging das Tier auf dem schmierigen Waldweg plötzlich unkontrolliert durch. Da das Pony rechts vom Weg in den Wald lief, streifte die Kutsche mit der rechten Kante und der rechten Armlehne eine Fichte und warf den erfahrenen Kutscher ab. Er wurde gegen einen Baum geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Tier lief nach dem Unfall selbstständig zu dem gut einen Kilometer entfernten Hof zurück. Der Verunglückte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An der Kutsche entstand kein nennenswerter Sachschaden.