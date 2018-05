Kurzstreckler und Jugend beleben den Lauf

Richard Oswald hat den Stadtlauf in Riedlingen gewonnen (die SZ berichtete). Der Routinier, der für den gastgebenden TSV Riedlingen startet, benötigte für die zehn Kiloemter lange Strecke durch die Riedlinger Altstatdt - ein Rundkurs, den es fünf Mal zu absolvieren galt - am Samstag 37:06 Minuten. In Abwesenheit des Vorjahressiegers Thorsten Banzhaf, der noch an den Folgen einer Verletzung laboriert und auf einen Start in Riedlingen verzichtete, um sich auf das Organisatorische zu beschränken, hatte Oswald im Ziel 1:07 Minuten Vorsprung vor dem Zweiten, Hubert Schmid aus Laupheim. Gleichzeitig gewannen beide ihre Altersklasse, Oswald in der M40, Schmid in der M50. Der schnellste Starter der Männerklasse (also bis 29 Jahre) kam erst als Zehnter des Gesamteinlaufs ins Ziel: Martin Beck aus Biberach benötigte 41:49 Minuten für die zehn Kilometer lange Strecke, also 4:43 Minuten länger als Oswald. Schnellste Frau war Veronika Ulrich, die als Gesamtsiebzehnte in 43:47 Minuten ins Ziel kam und gleichzeitig die Klasse W50 gewann. Der TSV Riedlingen gewann in der Besetzung Oswald, Spöcker, Wahl auch die Mannschaftswertung deutlich, vor der eigenen zweiten und der dritten Mannschaft.

Noch am Mittwoch, kurz vor Meldeschluss, hatten nur 37 Läufer für die Veranstaltung gemeldet, früher traditionell Startschuss für den oberschwäbischen Laufcup, den es aber seit einigen Jahren nicht mehr in dieser Form als Rennserie gibt. Doch am Ende hatten fast 70 Läufer gemeldet, 61 erreichten das Ziel. Besonderen Anlass zur Freude für die Veranstalter gab es bei einem Blick auf die Startliste des Jedermannlaufs und der Kinder- und Jugendläufe. Ungleich höher hier die Startzahlen. 62 Läufer beendeten den Jugend- und Jedermannlauf über fünf Kilometer. Die Siegerliste war am Ende in den vorderen Rängen gespickt mit Mengener (Tri-)Athleten, oder Riedlingern, die für Mengens Triathleten in der Liga oder in den Jugendwettkämpfen starten. Schnellster im Jedermannlauf war Mengens Bundesligastarter Max Fetzer, der sich in Riedlingen einem Härtetest unterzog, die fünf Kilometer in 16:35 Minuten bewältigte und im Ziel 25 Sekunden Vorsprung auf den Riedlinger Lukas Müller, der für das Baden-Württemberg-Liga-Team von Mengens Triathleten an den Start geht, hatte. Schnellste Frauen: Annika Köhler und Jana Müller - siehe Max Fetzer und Lukas Müller - auch sie starten in Ligawettkämpfen oder im Jugendbereich für Mengens Triathleten.Erfreulich war auch eine andere Tatsache für die Veranstalter: Über 230 Kinder an den Rennen über die kürzeren Strecken, die auf die jeweilige Altersklasse zugeschnitten sind, teil.