Ein Kuriosum hat es an den beiden vergangenen Wochenenden in der Fußball-Kreisliga B 3 gegeben. Nachdem am vorvergangenen Wochenende die ersten Spiele auf dem Plan gestanden hatten, folgten am vergangenen Wochenende, 26. August, exakt noch einmal dieselben Partien nur als Rückspiele. Normalerweise hätten die ja erst im November auf dem Plan gestanden, bei zwölf Mannschaften in der Liga als zwölfter Spieltag. Licht ins Dunkel bringt Spielleiter Sigmar Störk, der auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ aus seinem Urlaub in Frankreich erklärte: „Das war einmalig und hat mit der Koordination von Bezirksliga und Kreisliga B zu tun. Durch das Vorziehen des Schlüsseltages klappt es in der Rückrunde zumindest, dass hier eine Synchronisation möglich ist, zum Teil bereits in der Vorrunde.“ Damit meint Störk, dass es damit an vielen Spieltagen möglich ist, dass die zweiten Mannschaften, die in der Kreisliga B spielen, das Vorspiel der ersten Mannschaften am selben Tag und am selben Ort austragen, somit Anhänger und Spieler nur an einen Ort reisen müssen oder am selben Tag Heimspiele haben. Noch einmal Sigmar Störk zum Begriff „Schlüsseltag“: „Das bedeutet, dass hinter einem Tag die Ansetzungen definiert sind. Spieltag ist ungleich Schlüsseltag. In diesem Fall war der erste Spieltag der Schlüsseltag 11, der zweite Spieltag der Schlüsseltag 22, der dritte ist dann Schlüsseltag 21 und so weiter. Gleiche Schlüsseltage haben gleiche Ansetzungsschlüssel auch bei ungleicher Größe der Staffeln. Der letzte Spieltag hat immer den Schlüsseltag 1, das heißt er wäre immer synchron. Davor kann theoretisch frei jongliert werden.“ Heißt: Der 1. Spieltag der Saison war eigentlich der erste Rückrundenspieltag.