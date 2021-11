Kunst zum Mitnehmen

Eine besondere Aktion hat sich der Arbeitskreis Stadtmuseum einfallen lassen. Ausgeschnittene Teile der für zahlreiche Sonderausstellungen gefertigten Banner können erworben werden und können die eigenen vier Wände zieren. Der Arbeitskreis informiert über die Aktion in einer Mitteilung.

Ursprünglich waren die Aktivitäten im Rahmen eines Pop Up Stores vorgesehen. Pop-up Stores (to pop up: plötzlich auftauchen) sind zeitlich befristet betriebene Ladenkonzepte. Übergangsweise leerstehende Verkaufs- und Lagerräume werden flexibel für einen kurzen Zeitraum angemietet, um auf einer meist nur provisorisch hergerichteten Präsentationsfläche Produkte multisensorisch zu inszenieren und zu vermarkten. Die Absprachen waren laut Mitteilung seitens der Stadt mit einem Immobilienbesitzer in der Innenstadt zum vorterminierten Zeitraum nicht zielführend. Deshalb wird jetzt der Flohmarkt im Stadtmuseum veranstaltet.

In der Vergangenheit konnte der Arbeitskreis Stadtmuseum die Besucher mit zahlreichen Sonderausstellungen anlocken und begeistern. Wie beispielsweise Didi der Sammler, Besitzerstolz, 1200 Jahre Bad Saulgau, Die Welt der Handwerker, Sakralkunst, Kunst auf dem Ei und eine Krippenausstellung.

Großformatige Banner überall im Museum dokumentierten die jeweiligen Themenschwerpunkte. Jetzt sollen diese zerschnitten werden. Das Besondere an diesen Aktionen: Die Museumsgäste suchen sich ihr Lieblingsmotiv selbst aus, dann wird es vor Ort ausgeschnitten und, wenn gewünscht, sofort zum Mitnehmen passend gerahmt und ziert als Unikat dann die privaten Räume zuhause oder eignet sich als individuelles Geschenk. Eine Auswahl an gängigen Rahmen unterschiedlicher Größe ist vorrätig. Das Comicbüchlein zur Geschichte der Stadt-Urkunde mit Comics von Wolfgang Schmid und Dialekttexten von Hugo Birkhofer wird zum Selbstkostenpreis ebenfalls abgegeben.

Aus dem Themenschwerpunkt Saulgau Einst und Heute können die Besucher aus rund 30 Stadtansichten auswählen, unter ihnen zwei Fotobilder mit der Ansicht des Marktplatzes heute und vor rund 50 Jahren.

Ein besonderes Highlight sind 20 Taschenunikate aus Stoff mit künstlerischen Motiven aus der Email-Schilder- Ausstellung, mit dem Museumslogo auf der Rückseite. Alle Museums-Flohmarktartikel werden günstig verkauft.