Kunst für den guten Zweck ersteigern

Seit über zehn Jahren kümmert sich der Bad Saulgauer Verein „BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa“ um Not leidende Roma-Kinder in Rumänien. Er betreibt dort mit großem Engagement eine Tagesstätte, in der vernachlässigte Kinder Unterstützung für ein menschenwürdiges Leben bekommen. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Doris Schröter veranstaltet der Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen am Samstag, 17. September, um 16 Uhr der Städtischen Galerie Fähre eine Benefiz-Kunstauktion für diese Betreuungsstätte.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, aber auch private Sammler unterstützen das Projekt und haben hierfür Arbeiten zur Verfügung gestellt. Zur Versteigerung kommen über 100 Kunstwerke – Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, Objektkunst – unter anderem von Jakob Bräckle, Isa Dahl, Barbara Ehrmann, Willi Siber und Gerhard Langenfeld: Eine einzigartige Gelegenheit für alle Kunstfreunde, Gutes zu tun und gleichzeitig sich selbst eine Freude zu machen, heißt es in einem Schreiben der Stadt bad Saulgau. Reiner Schlecker als Auktionator sowie „olki-Jazz und Friedemann Benner, die die Aktion musikalisch begleiten, sorgen dafür, dass auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt.

Eine Vorbesichtigung der Kunstwerke ist möglich am Donnerstag, 15. September, 14 bis 20 Uhr, Freitag, 16. September, 14 bis 17 Uhr sowie Samstag, 17. September, 11 bis 15 Uhr oder online unter www.bad-saulgau.de. Eine Registrierung zur Auktion ist in der „Fähre“ möglich oder vorab beim Städtischen Kulturamt, E-Mail kultur@bad-saulgau.de oder Telefon 07581/207161.