„Kulturpapst“ Bruno Effinger stirbt mit 95 Jahren

Am vergangenen Montag ist der einstige Kulturreferent der Stadt Bad Saulgau, Bruno Effinger, im Alter von 95 Jahren gestorben. Bruno Effinger hat das kulturelle Leben der Stadt Bad Saulgau von den 50er- bis in die 90er-Jahre hinein geprägt. Ohne ihn wäre die Entwicklung der Stadt Bad Saulgau zu einer Stadt der Kunst, der Kultur und des Theaters kaum denkbar gewesen.

Er trug das Herz auf der Zunge

Bruno Effinger war ein Mensch, der sein Herz auf der Zunge trug. Um eigensinnige und in der Regel geistreiche Einwürfe war der einstige Kulturreferent der Stadt Bad Saulgau nie verlegen. Davor geschützt waren auch nicht Repräsentanten der eigenen Partei. Effinger war nämlich CDU-Mitglied und sogar Gründungsmitglied der Jungen Union in Württemberg-Hohenzollern.

Meist ging es bei solchen wortreichen Auseinandersetzungen um Kunst, Kultur und den Hintergrund von Festen und Feiern in seiner oberschwäbischen Wahlheimat. Der am 27. Februar 1927 in Tuttlingen geborene Bruno Effinger bewarb sich in den 50er-Jahren als Beamter in Ausbildung auf eine Stelle am damaligen Landratsamt Saulgau.

Der damalige Landrat Karl-Anton Maier galt als kunstsinnig, die 1947 in Saulgau gegründete städtische Galerie die Fähre als die führende Kunstgalerie in Oberschwaben. Damals befand sich die Galerie zwar in städtischer Trägerschaft – der Zuschuss des Kreises für diese Kultureinrichtung sicherte dem Beamten im Landratsamt aber seinen Einfluss.

Erst beim Landratsamt, dann bei der Stadt

Als der frühere Saulgauer Bürgermeister Josef Drescher den Plan umsetzte, in der neu erbauten Stadthalle regelmäßige Theateraufführungen anzubieten, wechselte Bruno Effinger vom Landratsamt zur Stadt. Nach und nach erarbeitete er sich im Volksmund den Titel „Kulturpapst“. Zu vielen Künstlern pflegte er ein oft freundschaftliches Verhältnis.

Auch als Ehrenamtlicher wirkte er in Bad Saulgau

Effingers Arbeit erschöpfte sich aber nicht nur im hauptamtlichen Bereich. Er war es, der Mitte der 60er-Jahre das einstige Kinderfest als Bächtlefest wiederbelebt und damit eines der großen Heimatfeste in Oberschwaben begründete.

Den im Jahr 1968 gegründeten Bürgerausschuss, der dieses Fest organisiert, stand er viele Jahre als Präsident vor. Auch für den Rotary-Club Saulgau war Bruno Effinger aktiv. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern und arbeitete jahrelang im Vorstand der regionalen Gliederung des Service-Clubs. Für den Club organisiert er besondere Kunstreisen im In-und Ausland.

Auch im Ruhestand noch gefragt

1992 ging Bruno Effinger in den Ruhestand. Auch in dieser Phase seines Lebens war er in der Region mit seinem Kunstsachverstand gefragt. In Mengen gab er maßgebliche Anregungen für die Aufarbeitung des Werks von Gottfried Graf.

In den Jahren im Ruhestand wohnte Bruno Effinger in Herbertingen. Die letzten Monate verließen ihn nach Aussage von nahestehenden Personen allmählich die Kräfte. Die Verbindung zur Kunst blieb. Zahlreiche Kunstwerke umgaben ihn in seiner Wohnung in Herbertingen bis zum Ende seines irdischen Lebens.