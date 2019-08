Kulinarische Vielfalt bei der langen Tafel

Bauarbeiter haben am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr mit einem Bagger eine Granate ausgegraben. Das bestätigt die Lindauer Polizei auf Anfrage der LZ. Wenig später teilten die Beamten über Twitter mit, dass es sich ausdrücklich nicht um eine Fliegerbombe handelt.

„Es ist keine Fliegerbombe, das ist eine Granate, so ungefähr 15 mal 20 Zentimeter. Es ist also nichts so Großes“, erläuterte ein Polizeisprecher.

Weil sich die Baustelle in der Nähe des Aeschacher Bahnhofs befindet, fahren derzeit keine Züge von und nach ...