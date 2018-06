Kreissparkasse erstattet Gebühren

Nichts ging mehr am Freitagmorgen in der Kreissparkasse in der Werderstraße in Bad Saulgau: Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Selbstbedienungsterminals waren außer Betrieb. Auch die Mitarbeiter konnten an ihren Computern nicht arbeiten. Die Ursache war eine technische Störung im Rechenzentrum Fellbach bei Stuttgart. Gegen 14.30 Uhr war das Problem behoben, die Kunden konnten wieder Geld abheben.

„Technischer Defekt: Bitte nutzen Sie die Geldautomaten der anderen Banken in Bad Saulgau“. Diese Zettel klebten auf den Bildschirmen der Geldautomaten in der Kreissparkasse. Bereits am frühen Morgen waren die Automaten ausgefallen.

Die Kunden konnten sich ihr Bargeld entweder an der Kasse geben lassen oder den Geldautomaten einer anderen Bank nutzen, um Bargeld abzuheben. Eine Kundin ärgerte sich, weil sie gegen 13.30 Uhr am Automaten Geld abheben wollte, die Bank aber noch geschlossen war. „Jetzt muss ich in eine andere Bank, um Geld abzuheben. Ich brauche es dringend für das Wochenende.“ Guter Service für die Kundin: „Wir erstatten die Gebühren zurück“, sagte Silke Mayer, Pressereferentin der Kreissparkasse. Als am Freitagmorgen das Ausmaß der technischen Störung bekannt wurde, entschied die Kreissparkasse, die Regionaldirektion in Krauchenwies sowie weitere 25 Filialen zu schließen. Nur die Regionaldirektionen in Bad Saulgau, Mengen, Ostrach, Sigmaringen und Gammertingen blieben geöffnet. „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte Mayer. Sogar die Telefonanlage war außer Betrieb, sodass die Mitarbeiter ihre Geschäfte so gut wie gar nicht erledigen konnten.