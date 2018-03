Kreisseniorenorchester gibt Kurkonzert in Bad Saulgau

Die Seniorenmusiker des Blasmusikverbandes Sigmaringen treten am Sonntag, 4. Februar, erstmals bei einem Kurkonzert in Bad Saulgau auf. Es findet von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Rehaklinik statt. „Nach mehreren Anläufen war es gelungen, einen Auftritt zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters.

Die Blasmusikformation wurde 2009 aus der Taufe gehoben und bietet Musikern auch jenseits der Karriere in ihrem Heimatmusikverein noch eine Plattform, sich in eine musikalische Kameradschaft einzubringen. Auftritte in den vergangenen Jahren bei den Landesmusikfesten in Metzingen und Karlsruhe, bei den Landesmusikfestivals in Schwäbisch Gmünd und Horb als Vertreter des Sigmaringen Kreises sind zu erwähnen. Ebenso erwähnenswert ist eine Drei-Tages-Fahrt in den Bayerischen Wald mit Auftritt in Bodenmais. Zur Unterhaltung von diversen Festen bei Frühschoppen, Kaffeemusik oder Feierabendhock hat sich die Kapelle einen Namen gemacht.

Mit den Mariaberger Heimen ist mittlerweile fast so etwas wie eine Partnerschaft entstanden. „Es ist immer wieder eine Freude zu erleben, wie viel Freude die Bewohner der Heime an der Blasmusik haben“, heißt es in der Mitteilung. Das Repertoire des Orchesters umfasst viele bekannte Märsche, Polkas und Walzer die vielen noch geläufig sind.

Die 28 Musiker wollen am Sonntag zusammen mit dem schwäbischen Heimatdichter Hugo Breitschmid einen gemütlichen Sonntagsausklang bieten.

Weitere Informationen zu den Aktivitäten sind im Internet zu finden unter

www.kvso-sigmaringen.de