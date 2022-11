Kreisparteitag der CDU mit Andreas Jung

Auf Vorschlag des Kreisvorsitzenden und Sigmaringer Landtagsabgeordneten Klaus Burger werden beim diesjährigen Kreisparteitag der Christdemokraten die Themen Versorgungssicherheit und Energie im Fokus stehen. Als prominenter Redner wird der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung zu Gast sein. Jung ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Klimaschutz und Energie der CDU-Bundestagsfraktion und zudem Vorsitzender der Landesgruppe. Außerdem ist Andreas Jung stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Jung wird sein Referat unter der Überschrift „Energisch voran! Energiesicherheit und Klimaschutz zusammen denken“ halten.

Geplant ist eine Talkrunde, an der neben Jung auch Landrätin Stefanie Bürkle, der Leiter der Stadtwerke Sigmaringen Markus Seeger, der Leiter der Stadtwerke Bad Saulgau Richard Striegel und Bad Saulgau, sowie Thomas Stäbler von Netze BW teilnehmen werden. Moderiert wird die Diskussion vom CDU-Kreisvorsitzenden Klaus Burger. Einen weiteren Programmpunkt des Kreisparteitags stellen die Ehrungen von Persönlichkeiten für langjährige Mitgliedschaft in der CDU dar. Der Kreisparteitag findet statt am Freitag, 18. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bad Saulgau-Friedberg. Interessierte sind eingeladen.