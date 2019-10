Kreis-Nachwuchs präsentiert sich stark

Mit gleich sieben Mannschaften in allen drei Klassen haben sich die Nachwuchsleichtathleten des Kreises Sigmaringen für das Finale der oberschwäbischen Kinderleichtathletik in Bad Waldsee qualifiziert.

Mit zahlreichen Erfolgen sind sie nach Hause zurückgekehrt. In der Kinderleichtathletik gilt es vor allem, ein mannschaftlich geschlossenes Ergebnis zu erzielen, und nicht in einer Einzeldisziplin möglichst gut zu sein. Deshalb gibt es auch nicht die klassischen Leichtathletikdisziplinen, sondern eigene maßgerecht für die Kinder jeder Altersstufe entwickelte Disziplinen.

In der U 8 starteten eine Startgemeinschaft des TV Mengen/PSG Sigmaringen und eine Mannschaft des TSV Inneringen. Beide Mannschaften waren ihren Gegnern deutlich überlegen und machten den Sieg unter sich aus.

Die Startgemeinschaft Mengen/Sigmaringen gewann den Ziel-Weitsprung, den Schlagballwurf und den Team-Biathlon, während Inneringen bei der 30-Meter-Hindernis-Sprintstaffel als Erste über den Zielstrich lief. Am Ende wurde die Startgemeinschaft Mengen/Sigmaringen oberschwäbischer Meister. Inneringen belegte den zweiten Platz.

In der U 10 hatten sich mit dem TSV Stetten a. k. M., der PSG Sigmaringen und dem TV Mengen gleich drei Mannschaften für dieses Finale qualifiziert. Den Titel sicherte sich der TSV Stetten a.k.M., der in den Einzeldisziplinen im Stabweitsprung Platz eins belegte. In der 40-Meter-Hindernis-Sprintstaffel beendeten Stetten und Mengen das Rennen als Zweite zeitgleich. Mengen verpasste eine bessere Platzierung als den siebten Rang durch das Ergebnis mit dem ungewohnten Kinderspeer. Mit diesem glänzte die PSG Sigmaringen und siegte in dieser Disziplin. Die PSG verpasste dafür beim Team-Biathlon den Sprung aufs Treppchen knapp und wurde Vierte.

Kreis-Athleten holen Medaillen

In der U 12 waren mit der Startgemeinschaft TV Mengen/PSG Sigmaringen und dem TSV Inneringen zwei Mannschaften aus dem Kreisgebiet am Start. In der 6x50-Meter-Staffel belegte die Startgemeinschaft ebenso wie im Additionsweitsprung den dritten Platz, in der Gesamtwertung bedeutete dies Platz vier. Der TSV Inneringen hatte sein bestes Ergebnis als Fünfter in der 50-Meter-Hindernis-Staffel und wurde Sechster.

In dieser Altersklasse, die den Übergang zur eigentlichen Leichtathletik vorbereitet, gab es auch eine Einzelwertung. Bester der Klasse M 10 war Robin Flatz (TV Mengen), der den Additionsweitsprung gewann und in der Gesamtwertung nur einen Punkt Rückstand auf den Drittplatzierten hatte. Bei den Elfjährigen holte sich Linus Metzger (TSV Inneringen) den Bronzeplatz mit ebenfalls nur einem Punkt Rückstand auf den Zweiten. Er war dabei bester Werfer beim Drehwurf mit dem Tennisring. Bei den zehnjährigen Mädchen landete Annika Topler (PSG Sigmaringen) als Dritte ebenfalls auf dem Treppchen und auch sie hatte nur einen Punkt Rückstand auf die Zweitplatzierte und war beste Springerin im Additionsweitsprung. In der Klasse W 10 überragte Pia Kugler (TV Mengen), die Schnellste im 50-m-Hindernis-Sprint war und auch beim Additionsweitsprung mit 12,55 Metern fast einen Meter Vorsprung auf die Zweite hatte. Sie wurde in der Gesamtwertung oberschwäbische Vizemeisterin.