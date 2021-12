Kreis finanziert Gutachten für Straßenausbau nach Biberach

Auch die Landesstraßen-Verbindung von Bad Saulgau nach Biberach soll mit Priorisierung in einen fortgeschriebenen Verkehrswegeplan aufgenommen werden. Auf der Grundlage von Anträgen von CDU und Freien Wählern wurden Mittel für ein Verkehrsgutachten sowohl für die Landessstraßen-Verbindungen von Bad Saulgau über Ostrach und Pfullendorf nach Überlingen als auch für die Verbindung von Bad Saulgau nach Biberach in den Haushaltsplan eingestellt. Die SPD unterstützte den Vorschlag, die Grünen stimmten dagegen.

Beschlusslage ist nun, dass der Landkreis Gutachten in Auftrag geben wird, um einen möglichen Bedarf an der erweiterten West-Ost-Verbindung über Bad Saulgau bis nach Biberach mit Daten zu unterlegen. Auf Antrag der CDU-Fraktion beschloss der Kreistag, dafür sogar 100 000 Euro bereitzustellen. Der Antrag der Freien Wähler hatte einen Betrag von 60 000 Euro vorgesehen. Die Verbindung von Bad Saulgau nach Überlingen ist für die Priorität I vorgesehen, für die Verbindung nach Biberach soll die Priorität II angestrebt werden. Wie beim geforderten Ausbau der Bundesstraße 311 tritt der Landkreis damit bei einem Straßenprojekt in Vorleistung, für das nicht der Kreis, sondern das Land zuständig ist.

Hintergrund ist, dass ein Ausbau der Landessstraße 283 schon länger auf der Agenda der Verantwortlichen in Bad Saulgau steht. Bürgermeisterin Doris Schröter, die im Kreistag Sprecherin der Fraktion der Freien Wähler ist, betonte in ihrer Haushaltsrede die Bedeutung der Verbindung als wichtige Querachse zwischen den beiden Wirtschaftsräumen Bad Saulgau und Biberach.

Eine große Rolle spielen beim Wunsch nach einer Neuplanung die angestrebten Ortsumfahrungen von Steinbronnen, Renhardsweiler und Bierstetten. Die Ost-West-Verbindung von und nach Biberach wird von vielen Lastwagen als Verbindung zwischen den Autobahnen bei Ulm und Stockach genutzt. Entsprechend belastet sind die Ortsdurchfahrten.

Die Stadt Bad Saulgau bemüht sich schon lange um einen Ausbau der Verbindung in die benachbarte Kreisstadt. 2007 untersuchte das Büro Modus Consult die Trasse im Auftrag der Stadt Bad Saulgau. Im Flächennutzungsplan und im Regionalplan ist die Verbindung als Freihaltetrasse berücksichtigt. Anfang des Jahres 2018 erstellten Studenten er Hochschule Biberach eine Trassenstudie vor. Eine vorgeschlagene Vorzugsvariante sieht eine neue Straße unter Umgehung aller Ortschaften zwischen Steinbronnen und Reichenbach vor. Verbunden damit wäre allerdings ein entsprechender Verbrauch an Flächen.

Die Straße betrifft die Kreise Sigmaringen und Biberach. Erfolgschancen verspricht sich Doris Schröter dabei auch wegen der Zusammenarbeit mit dem wirtschaftsstarken Nachbarlandkreis. Sie forderte die Landkreisverwaltung auf, möglichst zeitnah Kontakt mit der dortigen Kreisverwaltung aufzunehmen. Sie hofft dadurch bei der nächsten Fortschreibung des Verkehrsplanes, einen „Fuß in die Tür“ zu bekommen.

Landrätin Stefanie Bürkle will aber zunächst die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung abwarten und erst anschließend in Gespräche mit dem Landkreis Biberach Kontakt eintreten.