Krauchenwies rutscht ab - Altshausen macht Boden gut

Rumpfprogramm zum Abschluss. In der Bezirksliga Donau haben am letzten Spielwochenende des Kalenderjahres nur fünf Spiele stattgefunden. Der TSV Riedlingen gönnte der SGM Rottenacker/Munderkingen einen kleinen 2:0-Vorsprung, drehte dann aber auf und die Partie. Fabian Ragg eröffnete den Rothosen-Reigen mit einem Dreierpack halbzeitübergreifend innerhalb von nur neun Spielminuten. Da die TSG Ehingen zu Hause dem FV Altshausen unterlag, vergrößerte sich der Riedlinger Vorsprung auf 16 Punkte auf den FV Neufra, beziehungsweise 17 Punkte auf die TSG Ehingen. Effekt am Tabellenende: Krauchenwies/Hausen rutschte nach der Niederlage in Hettingen/Inneringen auf den vorletzten Platz, Altshausen befreite sich etwas. Hundersingen kam in der Göge zu einem Kantersieg.

SGM SW Rottenacker/Munderkingen - TSV Riedlingen 2:7 (2:1). - Tore: 1:0 Simon Striebel (20.), 2:0 Jochen Leichtle (25.), 2:1, 2:2, 2:3 Fabian Ragg (41./47./50.), 2:4 Pascal Schoppenhauer (57.), 2:5 Florian Haberbosch (70.), 2:6 Marcel Schoppenhauer (85.), 2:7 Nico Büchele (89.). - Die erste Chance hatten die Gäste, jedoch scheiterten sie in der 4. Minute an Torhüter Jürgen Karcher. In der Folge versteckten sich die Gastgeber nicht. Timm Walter setzte seine Stürmer immer wieder mit weiten Bällen ein. Simon Striebel gelang das 1:0 in der 20. Minute. Nur fünf Minuten später erhöhte Jochen Leichtle auf 2:0. Jeweils wurden die Tore von den Flügeln vorbereitet. Unmittelbar vor der Pause verkürzte Fabian Ragg. Innerhalb weniger Minuten nach Seitenwechsel war dann Fabian Ragg noch zweimal erfolgreich (47./50.). Ab jetzt ging es für die Gastgeber bergab. Die Gäste aus Riedlingen zeigten nun ihr gekonntes Kombinationsspiel und trafen noch viermal. Die Gastgeber kamen nur noch gelegentlich vor das Riedlinger Tor. In dem fairen Spiel musste der überzeugend leitende Schiedsrichter Alexander Rösch nur einmal Gelb zeigen. (ai)

TSG Ehingen - FV Altshausen 3:4 (1:4). - Tore: 0:1 Martin Funk (7.), 0:2 Andreas Pfeifer (22.), 0:3 Matthias Schluck (38.), 1:3 Fabian Heitele (45.), 1:4 Martin Funk (45. +2), 2:4 Julian Guther (58.), 3:4 Valentin Gombold (80.). - Was die TSG Ehingen in der ersten Halbzeit ablieferte, war unter aller Kanone. Vorne lief nichts und vor dem Ehinger Tor war immer wieder ein Altshausener völlig frei. Der abstiegsbedrohte FVA nutzte dies zu vier Toren. Bezeichnend, dass der Gastgeber erst beim Stande von 0:2 in der 25. Minute den ersten Eckball trat. Nach dem 0:3 verwandelte Fabian Heitele einen Eckball direkt. Die erwartete Wende ließ auf sich warten. Noch vor dem Seitenwechsel kam das 1:4. Nach der Pause spielten die Ehinger endlich so, wie man es von Anfang erwartet hatte, doch es war zu spät, zumal der Schiedsrichter ihnen einen Elfmeter versagte. (ai)

SG Hettingen/Inneringen - FC Krauchenwies 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 Corbin Eisel (31./HE), 1:1 Armin Steinhart (37. /FE), 2:1 Florian Dangel (59.), 2:2 Timmy Rauser (66.), 3:2 Heiko Stauss (84.). - Z.:70. - Nach einer anfänglichen starken Phase gab die SGHI das Spiel mehr und mehr aus der Hand. Der FCK übernahm die Spielkontrolle und ging folgerichtig durch Corbin Eisel in Führung. Dies war ein Weckruf für die Gastgeber, die sich nun wieder steigerten. Im restlichen Verlauf der Partie begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, es ging immer wieder hin und her. Am Ende gelingt den Hausherren ein glücklicher Heimerfolg. „In einer mittelmäßigen Partie hatten wir das Glück eindeutig auf unserer Seite. Ich muss zugeben, Krauchenwies war heute mindestens ebenbürtig. Es sind trotzdem drei enorm wichtige Punkte, deren Entstehung am Ende der Saison keine Rolle mehr spielt“, sagte Hettingens Pressewart Daniel Brehm nach dem Abpfiff.

SV Bad Buchau- SV Langenenslingen 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Johannes Rehberg (14.), 1:1 Stefan Münst (48. /FE), 2:1 Johannes Rehberg (62.), 3:1 Fabian Baur (66.). - Z.:250. - In einer chancenarmen ersten Halbzeit begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Das einzige Highlight war dabei der frühe Treffer von Rehberg. Im zweiten Durchgang spielte der Aufsteiger weiterhin gut mit, konnte jedoch nach vorne kaum Akzente setzen. Dem Team vom Federsee reichten letzten Endes nur wenige Strafraumaktionen zu einem souveränen Heimsieg. „Langenenslingen hat die Partie lange offen gestaltet, stellte uns jedoch defensiv kaum vor Probleme. Durch den Doppelschlag in der zweiten Halbzeit konnten wir den Sieg recht früh klarmachen“, berichtete Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach dem Spiel.

SV Hohentengen - SF Hundersingen 0:6 (0:1). - Tore: 0:1 Marcel Störkle (34.), 0:2 Julian Störkle (47. /FE), 0:3 Thomas Hiller (56.), 0:4 Marcel Störkle (60.), 0:5 Dennis Heiß (62.), 0:6 Simon Kohler (90.). - Z.:200. - „Eine verdiente Niederlage. Wir waren viel zu lethargisch und haben gegen die eigentlich schwache Defensive der Gäste wirklich nichts zustande gebracht“, resümierte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle. Nach einer ruhigen ersten Halbzeit, in der sich das Hauptgeschehen im Mittelfeld abspielte, schalteten die SFH in der zweiten Spielhälfte einen Gang hoch. Innerhalb von kürzester Zeit sorgten Heiß, Störkle &Co. für klare Verhältnisse. Am Ende waren die Göge-Kicker mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient.

Abgesagt worden ist die Partie des FV Altheim gegen die SGM SC Blönried/SV Ebersbach.

Verlegt worden sind die Partien verlegt SG Öpfingen - FV Neufra/Do. (2:3) (Sa., 29. Feb., 14 Uhr: ); und SV Uttenweiler - SG Altheim (2:0) (Mi., 22. Apr., 19 Uhr).