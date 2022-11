Krankenhaus Bad Saulgau entlässt seine letzten Patienten

Mittwochmorgen, 10.10 Uhr vor dem SRH-Krankenhaus in Bad Saulgau. So dunkel die Wolkendecke über dem Krankenhaus steht, so dunkel ist der Tag für das Krankenhaus selbst. Heute, 30. November, schließt hier der stationäre Betrieb. Für immer. Nach 108 Jahren.

Banner hängen aus Fenstern

Wie sehr die Schließung die Menschen in Bad Saulgau trifft, wird schon beim Blick von außen auf das Gebäude deutlich. Oberhalb des Eingangsbereiches hängen zwei Banner aus Fenstern heraus. Beide sind handschriftlich mit kleinen, roten Herzchen verziert.

„Krankenhaus Bad Saulgau – Wir werden dich vermissen“ lautet die Aufschrift auf dem einen, „Danke an alle, die uns unterstützt haben“ auf dem anderen. Der Abschied geht vor allem dem Personal sehr nahe.

Noch sechs Patienten werden am letzten Tag entlassen. Die meisten Patientenzimmer stehen bereits leer. (Foto: Sebastian Winter)

An seinem letzten Arbeitstag in Bad Saulgau hat das Personal wenig zu tun. Der Empfangsbereich ist wie leergefegt. Wo sonst viele Patienten auf die Anmeldung warten, unterhalten sich jetzt in aller Seelenruhe zwei Mitarbeiterinnen. Weit und breit ist kein Patient in Sicht. Natürlich nicht. Aufgenommen wird hier niemand mehr.

Noch sechs Patienten werden entlassen

Die Treppen hinauf geht es in den stationären Betrieb. Wobei von Betrieb nicht die Rede sein kann. Es ist nichts los. Die Wartezimmer: leer. Fast alle Patientenzimmer sind unbewohnt. Über 108 Jahre hinweg wurden in diesem Gebäudeblock Patienten behandelt, gepflegt, geheilt.

Am letzten Tag warten hier noch sechs Patienten, die letzten sechs Patienten, auf ihre Entlassung. Einer von ihnen schlendert verträumt und einsam über den Gang, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Lange wird er nicht auf seine Entlassung warten müssen. Bis zum frühen Nachmittag sind alle Patienten draußen.

Ältere Patientin ist jetzt hilflos

„Traurig, einfach traurig“, sagt eine 88-jährige Patientin, die wenige Meter weiter ihr Patientenzimmer öffnet. Sie wirkt verzweifelt, fast aufgelöst. Das Sprechen fällt ihr sichtlich schwer. Sie hat wenig Kraft, aber es ist ihr wichtig, ihre Meinung äußern zu können.

„Das ist ein großer Blödsinn“, schiebt sie mühevoll nach. Ein Gips ziert ihren gesamten linken Unterarm. Sie kommt aus Altshausen, wurde hier im Krankenhaus operiert.

Ich weiß gar nicht, wie ich dahin kommen soll. 88-jährige Patientin, muss für ihre Nachuntersuchung nach Ravensburg.

„Ein komplizierter Bruch“, sagt sie, aber die Behandlung im Krankenhaus sei hervorragend gewesen. Jetzt aber sorgt sie sich. Sie ist Witwe und allein. In ihrer aktuellen Verfassung brauche sie Hilfe, könne so nicht nach Hause. Aber sie muss. Noch heute. Wie die anderen fünf Patienten auch. „Für die Nachuntersuchung muss ich nach Ravensburg. Ich weiß gar nicht, wie ich dahin kommen soll“, sagt sie hilflos.

Bedenken um ambulante Versorgung

Gefasster wirkt ihr Zimmernachbar, ein Patientenzimmer weiter. Ein 53-jähriger Mann aus Mengen. Wegen einer Operation ist er seit einigen Tagen im Krankenhaus. Auch er wird entlassen. Und auch er ist traurig über die Schließung.

Im Bad Saulgauer Krankenhaus sind seine beiden Kinder zur Welt gekommen. In das Krankenhaus und in das Personal habe er immer großes Vertrauen gehabt. Trotzdem müsse man dem Standort Sigmaringen einen Vertrauensvorschuss geben, sagt er. Aber er hat Bedenken.

Da wurde viel Geld investiert und jetzt ist alles vorbei. 55-jähriger Patient des Krankenhauses.

Die zukünftige ambulante Versorgung in Bad Saulgau bereitet ihm Kopfschmerzen. „Wenn man dann für einen Arbeitsunfall, einen Schnitt in den Finger, nach Sigmaringen fahren muss, dort dann noch sechs Stunden wartet, bis man dran ist, ist das nicht ideal“, sagt er.

Die Wartezimmer des Krankenhauses sind wie leergefegt. (Foto: Sebastian Winter)

Er spricht von einem traurigen Verlauf, den das Krankenhaus in den letzten Jahren genommen habe. „Wenn man sich das hier mal ansieht“, sagt er und zeigt auf die wie neu aussehenden Patientenbetten und die modernen Gerätschaften in seinem Patientenzimmer. „Da wurde viel Geld investiert und jetzt ist alles vorbei“, fährt er fort.

Ausstattung ist noch im Krankenhaus

Der Großteil der Ausstattung ist auch am letzten Tag noch im Krankenhaus. „Weil heute eben noch Patienten da sind“, sagt Barbara Koch, Pressesprecherin der Stiftung Rehabilitation Heidelberg, die die Kliniken Landkreis Sigmaringen betreibt. Viel von der Ausstattung werde in den nächsten Wochen nach Sigmaringen gebracht, manches vorübergehend eingelagert, ergänzt sie.

Der Umzug sei frühzeitig geplant worden. Das ist wohl auch der Grund, warum es im Krankenhaus nicht wirklich chaotisch aussieht. Keine herumstehenden Umzugskartons, keine Möbel und Geräte, die abtransportiert werden. Ein Umzugsteam habe alles gut organisiert, sagt Koch.

Arzt trägt besonderes T-Shirt

Sie unterhält sich mit dem Personal, das heute seinen letzten Tag in Bad Saulgau hat. Viele davon werden mit nach Sigmaringen gehen, einige andere sind bereits abgesprungen und haben sich eine neue Stelle gesucht. Richtig loslassen wollen hier aber scheinbar die wenigsten.

Der diensthabende Stationsarzt trägt über seiner weißen Kleidung ein dunkelrotes T-Shirt. „Krankenhaus Bad Saulgau – 1914-2022“ ist in einer weißen Schrift aufgedruckt. „Ein trauriger Anlass“, sagt er. Er ist enttäuscht.