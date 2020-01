Krähbach-Narren Fulgenstadt feiern 25-jähriges Bestehen

Die diesjährige Narrenzeit beginnt in Fulgenstadt früher als üblich. Und das hat seinen Grund. In diesem Jahr feiern nämlich die Krähbach-Narren Fulgenstadt ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsumzug am Samstag, 1. Februar.

Die Fulgenstädter Fasnet ist schon deutlich älter als ein Vierteljahrhundert. Von fasnetsbegeisterten Mitbürgern wurde jedes Jahr die Hausfasnet ausgerichtet. Im Laufe der Zeit kam der Wunsch nach einer Fulgenstadter Fasnetsfigur auf. Abgeleitet aus dem am Ort befindlichen Krähbachtal enstanden die beiden Fasnetsfiguren Krähen und Kräheschreck. 1995 wurde der Verein der „Krähbach-Narren Fulgenstadt“ gegründet und 2000 als Vollmitglied in den Verband Alb-Bodensee- oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) aufgenommen.

Der Verein fand schnell Anklang und zählt heute 153 aktive Mitglieder. Die Vorstandschaft um ihren „Narrenchef“ Kevin Kraft ist derzeit schon eifrig in der Vorbereitung und Organisation, um das Vierteljahrhundert zünftig zu feiern. Am Samstag, 1. Februar, startet um 13:13 Uhr das Narrentreffen mit 35 Narrenzünften und Musikgruppen mit einem kräftigen „Schreck, oh Schreck d’r Krähaschreck“ im Pfarrsaal mit dem Zunftmeisterempfang. Um 16.30 Uhr ist dann der Startschuss für den Jubiläumsumzug, der durch den Ort führt, um dann an der Partymeile an der Mehrzweckhalle zu enden. Party pur ist dann im Festzelt und in der Mehrzweckhalle angesagt.