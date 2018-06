Kottan ermittelt – nun auch in Bad Saulgau

Die Rückrunde der Handball-Württembergliga steht vor der Tür. Der TSV Bad Saulgau belegt nur den vorletzten Tabellenplatz, auch weil er nie auf seine Stammformation zurückgreifen konnte, da immer noch viele Spieler verletzt sind. Nun bläst der TSV zur Aufholjagd – mit neuen Spielern im Kader. Die Schwäbische Zeitung stellt in einer kleinen Serie die neuen Spieler vor.

Das Engagement von Daniel Kottan in Bad Saulgau hat eine Vorgeschichte. Vor acht Jahren lernten sich der heutige TSV-Spieler Sven Biselli und Kottan im Handballinternat in Magdeburg kennen und ließen den Kontakt nie abreißen. Facebook macht’s möglich. So kam kurz vor Weihnachten die Anfrage aus Bad Saulgau, ob er beim abstiegsgefährdeten TSV einsteigen wolle.

Daniel Kottan, geboren in Wien, wuchs in Budapest auf und fing im Alter von acht Jahren in einer Sportschule mit dem Handballspielen an. 2003 wurde er von einem Talentmanager entdeckt und wechselte schließlich ins Magdeburger Sportinternat. Dort legte Kottan die Mittlere Reife ab, besuchte anschließend ein Gymnasium und konzentrierte sich ansonsten auf den Handball. „Wir waren schnell befreundet, er ist einfach ein Klasse-Kumpel und auch sportlich ein Vorbild“, sagt Sven Biselli. „Unser Team wurde deutscher B-Jugend-Meister und zwei Mal deutscher A-Jugend-Vizemeister“, schwärmt auch Daniel Kottan heute noch.

Doch im Jahre 2008 trennten sich die Wege. Kottan wechselte als 19-Jähriger wieder in sein Geburtsland Österreich, zum Erstligisten Grems. Dort gehörte er zwar noch nicht gleich zum Stammteam, hatte jedoch einige Einsätze auf der halblinken Position, in der Mitte und auf Linksaußen. Im letzten Saisonspiel verletzte er sich am Knie, verließ den Verein in Richtung Ligakonkurrent Alpla HC Hard, wo er hoffte, eine Profikarriere einschlagen zu können. Bald stellte sich heraus, dass seine Verletzung doch schwerwiegender war, als zunächst angenommen.

„Ich wurde noch zu allem Unglück versehentlich am Meniskus operiert“, erinnert sich Daniel Kottan. Als keine Besserung eintrat, ließ er sich in Ungarn von einem Spezialisten untersuchen. Schließlich wurde ein Bänderriss diagnostiziert und er musste erneut unters Messer. Die folgende, achtmonatige Zwangspause nutzte Daniel Kottan, um sich auf die Schule zu konzentrieren. Er absolvierte Ende des vergangenen Jahres sein Abitur in Ungarn und fing parallel zu einem Fitness- und Reha-Programm wieder vorsichtig bei einem Drittligisten an, Handball zu spielen und zu trainieren.

Vater spielte als Fußballprofi

„Als dann die Facebook-Nachricht von Sven kam, überlegte ich nicht lange. Ich hatte Lust, wieder nach Deutschland zu kommen und mit meinem Kumpel wie früher Unfug zu machen und natürlich nach meiner Verletzung wieder vernünftig Handball zu spielen“, sagt Kottan.

„Nach dem Probetraining fragte mich der Günther Hejny, ob ich hier einsteigen möchte, was ich gleich bejahte. Die Mitspieler sind alle sehr nett, ich fühle mich hier gut aufgenommen“, sagt Daniel Kottan. An die ländliche Ruhe Bad Saulgaus muss er sich allerdings noch gewöhnen, da er in Großstädten aufgewachsen ist. Er lebt zurzeit mit seinen Mitspielern Sven Biselli und Christian Zimmerer in einer Wohngemeinschaft und arbeitet schon ab nächster Woche in einer Bad Saulgauer Firma als Betriebselektriker. Eine entsprechende Ausbildung begann er bereits nach dem Abitur in Ungarn. So heißt es nun also – frei nach der Kult-Krimiserie der Siebziger- und Achtzigerjahre des ORF: „Kottan ermittelt“ – in Bad Saulgau.

„Ich könnte mir durchaus vorstellen, hier länger zu bleiben, wenn das Umfeld weiterhin stimmt. Zunächst möchte ich aber auf alle Fälle unserem Team helfen, den Klassenerhalt zu sichern“, hofft Kottan. Erste Bewährungsprobe für den 22-Jährigen ist das Spiel in Wernau am kommenden Sonntag, 8. Januar (17 Uhr).

Daniel Kottan entstammt einer Sportlerfamilie. Er wurde 1989 in Wien geboren und zog bereits zwei Jahre später mit seinen Eltern nach Budapest um. Da hatte Daniel Kottans Vater bereits eine lange Fußballerkarriere hinter sich. Denn Georg Kottan spielte in den Sechziger- und Siebzigerjahren als Erstligafußballer in Ungarn, Österreich, Deutschland, und den USA. Nach seinem Karrierebeginn bei MTK Budapest wechselte er 1972 in die österreichische Bundesliga und wurde 1974 mit dem SK Vöest Linz österreichischer Meister, legte im Europapokal Johan Cruyff an die Angel, wechselte 1976 in die Bundesliga zu Bayer Uerdingen (zehn Spiele) und beendete seine Karriere 1979 bei den Los Angeles Aztecs – als Mitspieler von Johan Cruyff unter Trainer Rinus Michaels, wo der heute 65-Jährige Kottan auch Co-Trainer war – wie Jahre später beim 1. FC Köln (DFB-Pokalsieg). In den vergangenen 20 Jahren arbeitete Kottan senior als lizensierter Trainer u.a. fürs ungarische Olympiateam, seit 20. Februar 2009 ist er Nationaltrainer Pakistans. (tl)