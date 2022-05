Korpsversammlung der Bürgerwache Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 20. Mai trafen sich die Mitglieder der Bürgerwache Saulgau 239 zur jährlichen Korpsversammlung im Saal des Restaurants „Haus am Markt“ in Bad Saulgau. Neben den üblichen Rechenschaftsberichten standen auch Ersatzwahlen für vorzeitig ausgeschiedene Funktionsträger auf der Agenda bei der Jahreshauptversammlung der Saulgauer Bürger im Bunten Rock.

Nach der Totenehrung und seiner Begrüßung der zahlreich erschienen Mitglieder, Freunde und Gönner der Bürgerwache Saulgau, ging Hauptmann und Kommandant Dirk Riegger in seinem Rechenschaftsbericht auf das Jahr 2021 ein. Während der Beginn und das Ende des Vereinsjahres durch jeweils einen Lockdown gezeichnet waren, konnten die Aktivitäten kontinuierlich von Ausrücken zu Ausrücken bis zum Höhepunkt, am Bächtlefestsonntag, gesteigert werden. Während zu Fronleichnam nur eine Abordnung teilnehmen konnte und das Kirchenpatrozinium mit Jahresfest als Sankt Johanni „Light“ begangen werden musste, konnte man in Bataillonsstärke das Ehrengeleit für die Geistlichkeit beim Festgottesdienst am Bächtlefest von der Stadtpfarrkirche auf den Festplatz stellen.

Gewohnt kurz, aber präzise, spiegelte der Bericht des scheidenden Kompaniefeldwebels das gesamte abgelaufene Jahr wieder. Stichwortartig trug er der Versammlung Art der Ausrücken und Ausrückstärke, sowie etwaige Besonderheiten bei den Ausrücken vor. Zum Ende seines Rechenschaftsberichts bedankte sich der „Spieß“ bei allen für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und erklärte wegen veränderten privaten Rahmenbedingungen das zeitaufwändige Amt nicht weiterführen zu können. Hauptmann und Kommandant Dirk Riegger bedankte sich bei seinem „Spieß“ für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedauert diesen Entschluss, aber man müsse eben damit leben, so der Kommandant.

Im Auftrag der entschuldigten Kassiererin Rosita Brändle gab der Kommandant einen Einblick in das abgelaufene Kassenjahr 2021. Dabei konnte trotz der Widrigkeiten, die Corona mit sich bringt, ein nahezu ausgeglichener Jahresabschluss vorgelegt werden. Bereits bei der Korpsversammlung im Vorjahr hatte die Kassiererin aus persönlichen Gründen darum gebeten, einen Ersatz für sie zu suchen. Aus diesem Grund war der Jahresabschluss 2021 bei der Bürgerwache ihr letzter Jahresabschluss. Auch bei der Kassiererin bedankte sich Kommandant Riegger in Abwesenheit für die geleistete Arbeit der Kassiererin.