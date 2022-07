Kooperation Berufsschulzentrum mit Gemeinschaftsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine gelungene Kooperation fand diese Woche zwischen dem Berufsschulzentrum Bad Saulgau und der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen statt. Die Schüler:innen der Klassenstufe 9 besuchten jeweils zwei Tage die gewerbliche und die kaufmännisch-sozialpflegerische Schule des Berufsschulzentrums.

An der gewerblichen Willi-Burth-Schule (WBS) erfuhren die Schüler:innen, dass man an jedem beruflichen Gymnasium die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erreichen kann und sich der Weg dorthin nur in dem jeweiligen Profilfach unterscheidet. Zur großen Überraschung der Schüler:innen sind zum Beispiel die Fächer Deutsch, Mathe oder Physik identisch, egal ob man ein technisches oder sozialwissenschaftliches Gymnasium besucht. Mit diesem Grundwissen starteten die Schüler:innen in die Schnuppertage und zeigten ihr Geschick beim physikalischen Brückenbau und auch bei verschiedenen Übungen der Zeichen- und Kreativitätstechniken. Besonders faszinierend war die Gestaltung einfacher Produkte mit professioneller CAD-Software und dem anschließenden Drucken der Teile am 3D-Drucker.

Dieser Einblick in das technische Gymnasium mit dem Profil „Gestaltungs- und Medientechnik“ wurde abgerundet mit einem Besuch im Fotostudio der WBS. Dort wurde den Schüler:innen gezeigt, wie man in dem Berufskolleg Foto- und Medientechnik professionelle Produktfotografie erlernt.

Entlassen wurden die Schüler:innen mit einem Zertifikat und ihrem selbst gestalteten Produkt aus dem 3D-Drucker sowie vielen Eindrücken von einer gewerblichen Schule.