Konzertbesuch bei den „Fäaschtbänklern“

Zum Schuljahresende hatten die Bläserlinge der Städtischen Musikschule und das Jugendblasorchester der Stadt Bad Saulgau ein ganz besonderes Erlebnis. Bereits im vergangenen Dezember war den jungen Musikern beim Weihnachtskonzert, von Musikdirektor Marc Lutz ein Ausflug zum Konzert der „Fäaschtbänkler“ versprochen worden. Dieses Versprechen wurde nun am letzten Tag im Juli eingelöst. Ein voll besetzter Bus machte sich auf den Weg nach Immenstadt zum Livekonzert der „Fäaschtbänkler“. Die Busreise wurde vom Förderverein der Städtischen Musikschule großzügig bezuschusst. Einen besonderen Gefallen taten die „Fäaschtbänkler“ ihrem Studiumskollegen Musikdirektor Marc Lutz: Bei „Meet and Greet“ durften die Mitglieder der Jugendorchester die Musiker der „Fäaschtbänkler“ persönlich in der Pause treffen. Nach dem gemeinsamen Konzerterlebnis fuhr der Bus voller glücklicher Nachwuchsmusiker wieder in die Heimat zurück und die jungen Musiker wurden in die Ferien entlassen.