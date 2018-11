Konzert zeigt Ausdruckskraft und Spielfreude

In ihrem Jahreskonzert am Samstag in der Stadthalle hat sich die Städtische Musikschule Bad Saulgau wieder mit Ausdruckskraft und Spielfreude präsentiert

Musizieren ist eine ernsthafte Sache: Musikschulleiter Ralf Hohn ermahnte die Kinder, bei ihren Eltern zu bleiben. Beim letzten Mal hatten manche aus Begeisterung bei den flotten Melodien mitgetanzt und waren herumgetollt.

Das große Ensemble der Bläserlinge unter Musikdirektor Stefan Leja spielte die Ouverture „Enjoy the moment“ von Markus Goetz sehr frisch. Aufmerksam und sehr engagiert präsentierten Früherziehungskinder und der rhythmische Grundkurs unter Leitung von Matthias Lyding und Sonja Miller „Farben für den Winter“ von Jonathan Böttcher.

Zu den Ehrungen der erfolgreichen Musikerinnen und Musiker durch die Stadt Bad Saulgau rief Bürgermeisterin Doris Schröter diesmal gleich die ganze Gruppe auf die Bühne und präsentierte stellvertretend das Querflötenduo Nora Sahlmen und Olivia Maria Burkart sowie das Klavierduo Nathan Kovacs und Finia Schell. Alle Preisträger werden in einem eigenen Zeitungsbericht vorgestellt. Doris Schröter bedankte sich insbesondere bei den Lehrkräften der Musikschule, die vor Wettbewerben über ihr Deputat hinaus arbeiten würden. Auch stellte sie den hohen Stellenwert heraus, den die Musikschule bei Gemeinderat und Verwaltung habe.

Ein großes Erlebnis ist jedes Mal die Aufführung des Streichorchesters unter Alban Beikircher. Das „Allegro“ aus Vivaldis Concerto Nr. 8 präsentierten die Streicher sehr lebendig. Sehr engagiert spielten die Violinsolisten Lavinia Lutz und Tristan Dorn. Tänzerisch und feurig erklang der Tango „El Choclo“ von Angel Villoldo.

Die Pianistin Linh Nguyen beeindruckte mit Schuberts berühmten Impromptu As-Dur durch ihren perlenden Anschlag. Das Querflötenensemble unter Matthias Lyding gefiel mit einer sehr getragenen „Air“ aus Bachs Orchestersuite Nr. 3. Das Holzbläserensemble – ebenfalls unter Leitung von Matthias Lyding – spielte eine Polka von Denes Agay mit viel Witz. Durch ein harmonisches Zusammenspiel imponierten Serafine Schnebel an der Querflöte und Pia Bräuchle am Klavier. Sehr gefühlvoll spielten sie ein „Allegro“ von Claude Arrieu.

Ein Genuss war das „Master-Zwio“ „Almweiß – Edelrausch“ von Werner Pirchner. Locker und selbstbewusst spielten die Trompeter Franz Kegler und Fabian Renn. Geradezu spöttisch erklangen die eingebauten „Fehler“ und Disharmonien. Das integrative Ensemble unter Matthias Lyding präsentierte „Freedom is coming“ in einem guten Rhythmus und wie immer mit viel Engagement.

Mit der „Mission to the moon“ von Otto M. Schwarz beendete das Jugendblasorchester unter Stefan Leja den Konzertreigen bravourös. Nach einem spannenden „Ten – nine – eight ...“ begann ein langsamer, immer abwechslungsreich werdender Tanz durch das All, der in einem forschen Aufschlag endete, offenbar ohne Explosion, also erfolgreich – so wie das ganze Jahreskonzert...