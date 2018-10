Konzert- und Jazzgitarrist Werner Hucks macht Musik in Kapelle

Zu Gast ist in den nächsten musikalischen Abendgottesdiensten der Zieglerschen, den Zago, ist der Konzert- und Jazzgitarrist Werner Hucks. Sie sind geplant am Dienstag, 23. Oktober,um 16.30 Uhr in der Kapelle am Siebenkreuzerweg in Bad Saulgau, um 19.30 Uhr in der Kapelle auf dem Höchsten und am Mittwoch, 24. Oktober, um 19.30 Uhr in der evangelischen Thomaskirche in Aulendorf.

Erner Hucks ist Konzertgitarrist, Studiomusiker, Komponist, Begleiter, Workshop-Leiter und bundesweit erster Diplom-Musikpädagoge für das Fach Jazzgitarre. 1986 schloss er sein Stuium mit „summa cum laude” an der Musikhochschule Köln bei Eddy Marron ab. Vor allem aber ist er ein Vollblutprofi, der mit Leidenschaft tut, was er liebt. Seit über 30 Jahren ist Werner Hucks als Gitarrist unterwegs, gab mehr als 2500 Konzerte, wirkte bei über 1000 Musical-Shows mit, trat in Rundfunk und Fernsehen auf und spielte als Studiomusiker mehrere hundert Titel ein.

Werner Hucks ist in den verschiedensten Stilbereichen zu Hause: Konzerte im klassischen Genre, Kammermusik und Solokonzerte als Gitarrist sind seine Plattform. Mit seinem Programm „Von Bach bis Ellington …” reiste er in die USA, nach Südafrika, Skandinavien, in die Beneluxländer, Griechenland und Ungarn.

In den 90er-Jahren engagierte sich der Musiker stark in der Musicalszene. Beim Musical „Les Miserables” in Duisburg (1996-1999) war er von der Premiere bis zur letzten Show die erste Besetzung der Gitarrenstelle, spielte die deutsche CD-Version mit ein und wurde vom Komponisten Claude Michel Schönberg explizit gelobt: „Von den 40 CD-Einspielungen weltweit ist bei dieser die Gitarre das erste und einzige mal so, wie ich sie mir immer gewünscht habe”. Weitere Informationen zu Werner Hucks finden sich unter „www.werner-hucks.de”.