Konzert der Musikkapelle Renhardsweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sichtlich erfreut durfte die Vorsitzende des Musikvereins im vollen Alten Kloster, die Gäste willkommen heißen. In ihrer Begrüßung bedankte sich Roswitha Stützle nochmals beim LEADER-Förderungsprogramm für die Beschaffung von Instrumenten in der Form einer Bass-Klarinette, eines Gongs und eines Röhren-Glockenspiels, die an diesem Abend zum ersten Mal zum Einsatz kamen.

Mit dem Titel „I Will Follow Him“ aus dem Filmklassiker „Sister Act“ brachte die Jumuka mit ihrer Dirigentin Katharina Heinzelmann gleich Schwung in das ehrwürdige Kirchengemäuer. Anschließend gaben die Jungmusiker mit „Spiritual Song“ ein altes englisches Kirchenlied zum Besten. Als stellvertretender Vorsitzender gab Wolfgang Traub kurze Einblicke über die Titel der weiteren, an diesem Abend zu hörenden Musikstücke.

Inzwischen hatte die Musikkapelle den Chorraum gefüllt. Dirigentin Andrea Zeller hatte das Arrangement „Jesu, Joy of Man’s Desiring“ von Alfred Reed als Eröffnung ausgewählt. „Wohl mir, dass ich Jesus habe – Jesus bleibet meine Freude“ ist dies ein Auszug aus der Cantata Nummer 147 von Johann Sebastian Bach. Mit „Aria“ von E. Bozza folgte ein lyrisches Solostück mit Anne Hirschle mit Altsaxophon und Janina Gnand am Klavier. Von Benjamin Yeo „As The Moon Whispers“ schloss sich eine ausdrucksstarke Komposition mit viel Klangfülle und einer schönen Balance zwischen den einzelnen Registern und interessanten Percussionseffekten an. Der Beginn des traditionellen Marienliedes „Segne du Maria“ aus „Grossbreed“ von Thiemo Kraas wird mit dem festlichen Bläsersatz von zwei Trompeten und zwei Posaunen eingeleitet und mit weiteren nicht ganz alltäglichen Variationen musikalisch umgesetzt. Aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“ stammt „Gabriellas Sang“. Das kraftvolle Lied über Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück wurde von Barbara Zinser mit ihrer Stimme beeindruckend vorgetragen.

Mit „Baba yetu, yetu uliye“ von C. Tin bot die Musikkapelle eine Reise nach Tansania an, um das Gebet auf Swaheli „Vater unser, der du bist im Himmel“ auf eine für unsere Region nicht alltägliche, aber anmutig klingende Weise zu hören. Das Tenorhorn und Bariton, sowie das Schlagzeugregister waren mit mitreißenden, modernen Rhythmen gefordert. Gemeinsam mit der Jugendmusikkapelle und dem Stück „Möge die Straße uns zusammenführen“ von K. Gäble fand die Abendmusik unter stürmischem Beifall ihren Abschluss.