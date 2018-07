Kontinuität: Der FC will ein zartes Pflänzchen hegen

Rückblende: Den bis dato letzten Versuch in der Kreisliga A startete der Bad Saulgauer FC in der Saison 2005/2006. Was damals verheißungsvoll begann und in Platz sechs mit 24 Punkten am Ende des Jahres 2005 gipfelte, endete im Sommer 2006 mit dem Abstieg. Im Winter platzte damals eine Bombe: Der damalige Trainer Hasan Kahraman und der Vorsitzende Jürgen Herrmann stiegen aus dem FC-Boot aus, der Kahn kenterte und sank ab auf den Relegationsplatz, nach nur sieben Punkten im neuen Jahr. Nach der 0:2-Niederlage im Entscheidungsspiel in Fulgenstadt ging’s zurück in die Kreisliga B. Schiffbruch.

„Das Umfeld ist jetzt gut aufgestellt, die Entwicklung ist gut. Es geht nicht nur um die sportliche Wertigkeit“, sagt der Vorsitzende Fritz Büchelmaier, der lieber nicht an die Zeit vor fünf Jahren erinnert werden will und sich dazu ausschweigt. Man schaut nach vorne. „Nach dem Aufstieg in diesem Jahr gehen wir alles ein bisschen anders an.“

Aufs Leitbild komme es an, sagt der Vorsitzende, der „gewisse Strukturen“ schaffen möchte, Einstellungen, die man als Verein transportieren, vorleben müsse, um den FC langfristig als zweite Kraft in Bad Saulgau zu etablieren. So habe man inzwischen keine Probleme, genügend Helfer, beispielsweise für die Bewirtung des Bächtlefestes zu finden. Überhaupt sei das FC-Umfeld intakt.

Eine wichtige Rolle dabei übernimmt Sven Zacharias, Trainer und Spielausschussvorsitzender. Zacharias will seine Spieler zwar streng führen („Disziplin ist das wichtigste“), aber der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Und: Der Trainer lebt seine Haltung vor – auf und vor allem auch außerhalb des Platzes. „Wenn hier jemand gegen das Leitbild verstößt, dann geht er“, sagt der Coach, der nach den Spielen immer wieder auch das eine oder andere Wort für den Gegner übrig hat. „Das gehört für mich zum Fairplay, ist Respekt, eine Selbstverständlichkeit. Denn an Kleinigkeiten geht die Welt zugrunde. Darauf zu achten, das ist das gewisse Etwas.“

Sein Ziel sei es, jeden einzelnen Spieler weiterzubringen. „Aber die Jungs müssen vor allem Spaß haben“, sagt Zacharias, der seine Mannschaft „in einer verkappten, kreisliga-a-tauglichen Form der Viererkette“ spielen lässt. Eine reine Viererkette, das funktioniere in den unteren Klassen nicht, dazu sei das alles ohne Linienrichter zu riskant. „Da mache ich den Schiedsrichtern auch keinen Vorwurf“, sagt Zacharias, der das Kurzpassspiel bevorzugt. „Lange Bälle gibt es nur in absoluten Notsituationen. Ich möchte den Fußball spielen lassen, den ich auch als Zuschauer gerne sehen möchte.“

Neue Trainingsmethodik

Der ehemalige Verbands- (VfB Friedrichshafen, FV Biberach) und Landesligaspieler (FV Bad Saulgau, SV Oberzell, FC Albstadt), der bis zum Alter von 26 beim TSV Haisterkirch in der Kreisliga A spielte, ehe er es „nochmals wissen wollte, wie weit es gehen kann“, und zum FV Bad Saulgau wechselte, sah den Bad Saulgauer FC bei seinem Amtsantritt als Herausforderung. „Für viele Spieler war das Training absolut neu, viele hatten zuvor beispielsweise noch nie mit Dummys trainiert.

Entscheidend im Kampf um den Aufstieg sei der 5:1-Sieg im Nachholspiel gegen Bad Schussenried gewesen. „Danach mussten wir noch einmal gewinnen, aber mit der herrschenden Euphorie ging das.“ Und die Ziele für die Saison definiert er zunächst so: „Klassenerhalt. Wenn wir den erreicht haben, werden wir unsere Ziele nochmals neu definieren“, sagt der Zerspanungsmechaniker. Eine wichtige Rolle im System spielt Ralph Henning, der vom FV Bad Saulgau kam. Ihn kennt Zacharias noch aus der gemeinsamen Zeit in Friedrichshafen. „Damals war Ralph ein junger, talentierter Spieler, Anfang 20, ich war so um die 30. Leider warf ihn ein Kreuzbandriss zurück. Beim FC soll er nun die Leaderrolle übernehmen. „Er hat hier seinen Spaß wiedergefunden. Ich sehe ihn natürlich als Kopf der Mannschaft.“ Ein anderer wichtiger Spieler im Gefüge Zacharias‘ ist David Faber. Doch der Innenverteidiger, Neuzugang vom SV Hochberg, wird in den kommenden Wochen seiner Mannschaft nicht helfen können. Ein Innenbandriss wirft ihn zurück.

Es fehlt an der Jugend

Auch der Vorsitzende sieht im Verhältnis Trainer – Mannschaft etwas Besonderes. „Unsere Zusammenarbeit macht sehr viel Freude. Er hat den Spaß gebracht, auch über die Regeln, die wir aufgestellt haben, die Disziplin“, sagt Fritz Büchelmaier. Und Zacharias ergänzt: „Bei uns klingelt während Mannschaftsbesprechungen kein Handy, nach dem Spiel sind bei uns keine Spieler mit einer Bierflasche auf dem Platz zu sehen, es wird ausgelaufen.“

1986 gegründet, quasi als Abspaltung des FV Bad Saulgau, stieg der Bad Saulgauer FC 1989 über die Relegation auf. Dem sofortigen Wiederabstieg folgten die direkten Aufstiege 2005 und 2011. Aus den ersten Abstiegen hat der Verein gelernt. „Nun wollen wir auch die Rahmenbedingungen schaffen“, sagt BüchelmaierSo fehlt es derzeit an einer Jugend. Nur fünf A-Junioren spielen in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Bolstern.

„Aber das wollen wir aufbauen, Schritt für Schritt. Wenn wir etwas machen, dann richtig“, sagt Büchelmaier weiter. „Die Kontinuität muss da sein.“ Kontinuität ist das Stichwort beim FC – denn dieses Mal will der Bad Saulgauer FC länger als ein Jahr in der Kreisliga A mitspielen.