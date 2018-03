Konstanz wahrt seine Chance

Während der HSG Konstanz nach wie vor die Möglichkeit hat, sich auch für die nächste Saison für die A-Jugend-Handball-Bundesliga zu qualifizieren, steht nach dem Wochenende fest, dass die JSG Balingen-Weilstetten im Sommer in die Qualifikation muss, um das gesteckte Ziel zu erreichen.

HSG Konstanz – TV Bittenfeld 38:19 (19:10). - Nach den Negativerlebnissen der vergangenen Wochen hat sich Konstanz mit dem Bad Saulgauer Lars Michelberger in seinen Reihen, gegen den Tabellenzweiten zurückgemeldet. Dank einer Leistungsexplosion besiegte die HSG den Nachwuchs des TV Bittenfeld mit 38:19 (19:10) und hält alle Fäden selbst in der Hand, mit dem sechsten Platz auch kommende Saison ohne den Umweg über die Qualifikation zu den besten 48 Nachwuchsteams der Republik zu gehören. Konstanz belegte derzeit Rang sechs. Konstanz spielte eindrucksvoll von der ersten Minute an. Mit stabiler Defensive, aggressiv und die Zweikampf suchend, ganz wie von den Trainern Christian Korb und Thomas Zilm gefordert, überzeugte Konstanz. Auch war Beachhandball-Jugendnationaltorwart Moritz Ebert wieder der gewohnt starke Rückhalt. Konstanz zog sein bewährtes Tempospiel auf. Zehn Minuten waren gespielt, da knallte Joel Mauch den Ball mit einer Wucht unter die Latte. Auch ließ sich Konstanz nicht davon beeindrucken, dass die Schwaben zum 6:6 kamen (15.). Über 12:8 und 14:9 agierte Konstanz wie im Rausch, führte nach einem 5:0-Lauf zur Pause mit 19:10. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber noch lange nicht genug. Kurz vor Schluss erhöhte Konstanz auf 37:17 und 20 Tore Differenz. „Wir haben die Chance gewahrt, direkt in der Liga zu bleiben. Nun haben wir unser finales Endspiel“, sagte HSG-Coach Thomas Zilm. Im alles entscheidenden Spiel trifft Konstanz am Sonntag, 15 Uhr, nun auf Neuhausen/Erms.

HSG: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (1), Volz (2), Michelberger (3), Dahm (2), Hadlich (5), Schamberger (3), Mauch (9/4), Küchler (2), Dierberger (2), Wangler (2/1), Polis (4), Schmidt (3).

TSV Wolfschlugen - JSG Balingen-Weilstetten 34:30 (14:15). - Die JSG Balingen-Weilstetten hat die direkte Qualifikation für die A-Jugendbundesligasaison 2018/2019 verpasst. Gegen einen hochmotivierten Gastgeber entwickelte sich eine spannende Partie. Balingen kam gut in die Partie, hatte aber Defizite in punkto Cleverness in der schnellen Vorwärtsbewegung und verwertete seine Chancen nicht konsequent genug. Balingens Torhüter Erik Seeger hatte in den ersten 30 Minuten maßgeblichen Anteil, dass die Partie ausgeglichen war. Die Abwehr arbeitete gut, drängte Wolfschlugen immer wieder zu gezwungenen Aktionen. Bis zur Pause lagen die Jung-Gallier mit 15:14 vorne. Doch nach dem Beginn der zweiten Halbzeit übernahm der Gastgeber das Kommando, auch weil Balingen beste Chancen liegen ließ. Mit einem 4:1 Lauf zur 39.Spielminute hatten die Gastgeber erstmals einen Zwei-Tore Vorsprung (20:18). Balingen glich zunächst aus, doch dann wiederholte sich die Situation: Wolfschlugen legte vor (53.), die JSG glich aus. Bis zum 28:27 war der Gast auf Schlagdistanz. Das Trainerduo Tobias Hotz und der scheidende Christoph Foth versuchten die Spieler durch eine Auszeit nochmals einzustellen, doch Balingen ließ beste Chancen aus, der Gastgeber setzte sich vorentscheidend auf drei Tore ab. Am Ende stand eine 30:34-Niederlage.

JSG: Ruof, Seeger; Schmidberger (7), Fuoß (5/4), Oehler (4), Heinzelmann (4), Strohsack (3), Mosdzien (3), Y. Bischoff (2), N. Bischoff (1), Wagner (1), Narr, Pawelka.