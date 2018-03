Konstanz’ A-Jugend schafft die Qualifikation

Mit dem Bad Saulgauer Lars Michelberger in ihren Reihen hat die Handball-A-Jugend der HSG Konstanz den größten Erfolg der Vereinsgeschichte im Jugendbereich gefeiert. Nach dem 38:37-Sieg gegen die JSG Echaz-Erms im letzten Saisonspiel steht fest, dass Konstanz Platz fünf der A-Jugend-Bundesliga Süd belegt und sich direkt für die Bundesliga 2018/2019 qualifiziert hat. Damit zählt Konstanz auch im kommenden Jahr zu den besten 48 Nachwuchsteams in Deutschland, zum siebten Mal im achten Jahr des Bundesliga-Bestehens. Mit 719 Treffern in 22 Spielen hat die HSG nach den Rhein-Neckar Löwen die zweitbeste Offensive ihrer Staffel und stellt deutschlandweit die viertbeste Offensive hinter Löwen, Füchsen und Magdeburg.

Doch zuvor war großes Zittern und Bangen angesagt. Die Konstanzer waren hochmotoviert, nach zwei vergebenen Matchbällen endlich den Sack zuzumachen. Doch zu Beginn führte Neuhausen/Erms mit 7:3 (8.) und 9:4 (9.). „Wir sind überhaupt nicht in das Spiel gekommen“, sagte Trainer Thomas Zilm nach der Partie. „Ich habe den Jungs klargemacht, dass wir viel aggressiver, dichter und intensiver zusammenstehen müssen.“

Seine Worte fruchteten. Zehn Minuten später stand es 12:12 (19.). Den 4:0-Lauf seiner Mannschaft krönte der starke Bad Saulgauer in Konstanzer Diensten, Lars Michelberger, mit dem Treffer zum 14:12. Wieder Michelberger sorgte schließlich sogar für das 18:13 (25.). Zilm: „Es hat in der Abwehr klick gemacht. Wir waren offensiver, im Lauf und vorne sehr effizient.“ Nun wurde es ruppiger, Echaz-Erms kämpfte, glich Mitte der zweiten Halbzeit aus - 27:27 (43.). Das bedeutete nur noch Rang acht in der Blitztabelle für die HSG. Es ging nun hin und her, Konstanz setzte sich wieder auf vier Tore ab, doch die Metzinger Vorstädter ließen nicht locker. Schließlich fand der Wahnsinn in den letzten zwei Minuten seinen Höhepunkt. Erst glich Echaz-Erms zum 37:37 aus, Konstanz drohte die Qualifikationsmühle. Dann traf Felix Fehrenbach von außen zum 38:37, die HSG war wieder in der Bundesliga. Als dann auch Konstanz den Ball noch eroberte, nahm das Trainerteam 25 Sekunden vor Schluss eine Auszeit. Jonas Hadlich kam frei zum Wurf, doch der Keeper der Hausherren parierte. 15 Sekunden blieben, Timeout und finaler Angriff. Ein Remis und Konstanz wäre wieder draußen gewesen, doch Beachhandball-Jugendnationaltorwart Moritz Ebert hielt zwei Sekunden vor Schluss den Sieg fest.

Thomas Zilm und atmete auf. „Wir haben etwas geschafft, was einzigartig in der HSG-Geschichte ist. Im Konzert der Großen haben wir mit Platz fünf das Optimum herausgeholt. Hut ab für die Geschlossenheit“, lobte Thomas Zilm. Viele HSG-Talente des Erfolgsteams werden künftig die Aktivenmannschaften der HSG Konstanz verstärken.