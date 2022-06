Konfirmation in der Pauluskirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. Mai feierten diese zehn Jungen und Mädchen in der evangelischen Pauluskirche das Fest der Konfirmation. Sie haben im vergangenen Jahr den Konfikurs besucht und sagen nun ein eigenes „Ja“ zu ihrer Taufe. In einem festlichen Gottesdienst zeigen sie, was sie in diesem Kurs gelernt und erlebt haben. Am Vorabend haben sie mit ihren Familien das Abendmahl gefeiert, am Sonntag wurden Sie persönlich gesegnet. Sie können jetzt selbst das Patenamt übernehmen. Die Kirchengemeinde gratuliert ihnen dazu und wünscht Alles Gute. Foto: Mattis Roese