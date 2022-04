Komödie „Extrawurst“ zum Abschluss der Theatersaison

Die Komödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Mortz Netenjakob ist am Freitag, 29. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Bad Saulgau zu sehen. Der Vorverkauf läuft.

Jacobs und Netenjakob sind zwei TV-Comedy-Autoren aus dem Umkreis von Bastian Pastewka und Anke Engelke, die für die Serie „Stromberg“ mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurden: also Spezialisten für ein Pointen-Feuerwerk. In ihrem Stück „Extrawurst“ geht es um heikle Fragen des gesellschaftlichen Umgangs miteinander: Im Tennisclub soll ein neuer Grill angeschafft werden, was normalerweise kein Problem wäre – gäbe es da nicht den Vorschlag, auch für das einzige türkische Club-Mitglied einen eigenen Grill zu kaufen. Die gut gemeinte Idee löst heftige Diskussionen aus und stellt den Verein vor eine Zerreißprobe: Wie viele Rechte muss eine Mehrheit einer Minderheit einräumen?

Ebenso respektlos wie komisch stoßen im Stück Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, Gutmenschen und Hardliner frontal aufeinander. Und allen wird klar, dass es um mehr geht als einen Grill: Es geht darum, wie wir zusammenleben. Zumal die Grenzen zwischen „rechts“ und „links“, „tolerant“ und „intolerant“ fließender sind als man denkt.

Die Zuschauer sind als Vereinsmitglieder Teil des Geschehens und erleben mit, wie schnell sich eine Gesellschaft zerlegen kann, wenn unversöhnliche Positionen aufeinandertreffen. Und das in einer schnellen, hochpointierten und sehr aktuellen Komödie.

Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus, Telefon 07581 / 2070 oder online unter www.reservix.de.