Kommando erhält großen Vertrauensbeweis

Die aktiven Feuerwehrleute in Bad Saulgau haben ihr Kommando eindrucksvoll im Amt bestätigt. Bei der Wahl zum Kommandanten erhielt Kommandant Karl-Heinz Dumbeck 148 von 168 abgegebenen Stimmen. Sein Stellvertreter Harald Stützle kam auf eine Stimmenzahl von 147 bei 163 abgegebenen Stimmen.

Die „solide Kameradschaft und das gemeinsame Miteinander“ lobte Karl-Heinz Dumbeck in seinen Begrüßungsworten zur Jahreshauptversammlung im Bad Saulgauer Stadtforum. Kein Verständnis zeigte er für die kollektive Kündigung der Löschgruppe Bierstetten, ohne deren Namen zu nennen (siehe eigenen Bericht auf dieser Seite). Dumbeck: „Wir können unterschiedlicher Ansicht sein, aber wir dürfen uns nicht einfach von unseren Aufgaben trennen.“ Schützenhilfe bekam Dumbeck in dieser Position von Bürgermeisterin Doris Schröter und von Kreisbrandmeister Michael Hack. Während Schröter „die Entscheidung einiger Ihrer Kameraden“ bedauerte, sagte der Kreisbrandmeister, „wer mit Austritt droht, schwächt das Ehrenamt“.

In einem gemeinsamen Rückblick ließen Karl-Heinz Dumbeck und sein Stellvertreter Harald Stützle die vergangenen fünf Jahre unter ihrem Kommando Revue passieren. Dass es dabei nicht nur bei großen Einsätze wie den Großbrand im Shredderwerk in Herbertingen oder den Brand in einem Bullenstall in Rieden Einsatzbereitschaft zu beweisen galt, machten die beiden Feuerwehrmänner deutlich. Beim Einsammeln einer Vogelspinne oder einer Rettungsaktion für eine Katze im Christbaum auf dem Marktplatz war die Feuerwehr ebenso im Einsatz.

Insgesamt 289 Mal rückte die Feuerwehr im vergangenen Jahr aus, berichtete Schriftführer Bernd Gessler. Das sind 16 Einsätze weniger als im Jahr zuvor. Bei den 32 Brandeinsätzen ragte der Einsatz beim Brand des „Sternen“ in Bad Saulgau heraus. 137 Mal rückte die Feuerwehr zu Verkehrsunfällen, zu Schäden durch Unwetter und Ölspuren aus. 17 Mal wurden Tiere aus Notlagen befreit. Insgesamt 276 Männer und Frauen tun in der Feuerwehr Dienst.

Die gute Zusammenarbeit mit der Polizei, Bürgerausschuss und Kreisfeuerwehrverband brachten die Grußworte zum Ausdruck. Über die Ehrungen bei der Versammlung werden wir noch berichten.