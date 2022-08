„Königin der Berge“ ist keine Übertreibung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Tourenprogramms der Alpenvereinssektion Bad Saulgau innerhalb des Deutschen Alpenvereins (DAV) unternahmen 8 Mitglieder am 14. August eine Bergtour auf die Rigi am Vierwaldstättersee. Die Tour war anspruchsvoll und ging über 20 Kilometer und 1300 Höhenmeter.

Der Bereich Zentralschweiz war bisher wenig vom Tourenprogramm des DAV Bad Saulgau abgedeckt. Tourenführer Dr. Thomas Birkle wählte daher die schon von weiter Ferne sichtbare Rigi als kleines Schmankerl für eine Sektionstour aus. Die Rigi liegt zwischen Vierwaldstättersee und Zuger See, am Nordrand der Alpen, und verfügt über ein relativ mildes Mikroklima, welches jeden Besucher unweigerlich an das Tessin erinnert.

Am Startpunkt grüßte der Pilatus vom anderen Seeufer. Die Teilnehmer liefen zunächst an Palmen und südländischen Gewächsen vorbei an den Villen der Reichen immer weiter hinauf. Am Ende der Fahrstraße stieg die Gruppe auf einem gut ausgebauten Wanderweg an einer Steinwand bis zu einem Felsentor, in welchen ein riesiger Steinbrocken hing. Nach kurzer Wegstrecke gelangten wir zu den Gleisen der Rigi-Zahnradbahn, welche seit 1871 als erste Bergbahn unermüdlich ihren Dienst verrichtet. Wir stiegen entlang der Gleisen der Gipfelstation Rigi-Kulm entgegen.

Die Wandergruppe war mehr und mehr von der Aussicht über den Vierwaldstättersee bis ins Berner Oberland begeistert und teilweise überwältigt. In der Ferne waren Eiger, Mönch, Jungfrau deutlich erkennbar, ebenso das gesamte Gotthardmassiv und sobald die Nordseite des Rigibergstocks erreicht war, hatte man einen genialen Ausblick auf den zu Füßen liegenden Zuger See sowie das gesamte Schweizer Mittelland mit acht verschiedenen Seen.

Nach 4-stündigem Aufstieg erreichten die Teilnehmer den Gipfel. Oben konnte man zwischen einer Fahrt hinab mit der ältesten Bergbahn der Welt oder einem Fußmarsch hinunter an den Vierwaldstättersee wählen. Diejenigen, die sich für den Abstieg entschieden, liefen zunächst über Rigi-Kaltbad an einer in Fels gebauten Kapelle vorbei bis zu einem Aussichtspunkt, in dem das Luxusresort auf dem Bürgenstock ebenso zu greifen nah war, wie der Pilatus und die Stadt Luzern. Ein großer Teil des Abstiegs lief über Metallleitern, welche kürzlich in den Berg gebaut wurden.

Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldung aller Teilnehmer bietet der DAV im Jahr 2023 wieder eine Tour in die Zentralschweiz an.